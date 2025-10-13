หยุดยาววันสุดท้าย ชาวอีสานแห่ใช้ M 6 กลับมาทำงานต่อ เเน่นเอี้ยด
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม รายงานบรรยากาศหลังสิ้นสุดช่วงหยุดยาว 3 วัน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข (M 6) บางปะอิน–นครราชสีมา โดยกรมทางหลวงได้เปิดให้ทดลองใช้ช่วงทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา-ปากช่อง รวมระยะทาง 77.493 กิโลเมตร ท่ามกลางสภาพอากาศฝนตกสลับหยุดหลายครั้ง
พบพี่น้องประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ปรับเปลี่ยนใช้เส้นทางเดิมทางหลวงหมายเลข (ทล.) 2 ถ.มิตรภาพ แห่มาใช้เส้นทาง M 6 พร้อมๆกัน ทำให้ปริมาณรถยนต์ทิศทางขาล่องเข้าสู่กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ค่อนข้างหนาแน่นมาก บริเวณจุดเชื่อมต่อ M 6 ประกอบด้วย 1.ทล.204 ถ.เลี่ยงเมืองนครราชสีมา 2.ทล.290 ถ.วงแหวนนครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ 3.ทล.201 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ
โดยเฉพาะจุดที่ 4.ช่วงทางออก M.6 เข้าสู่ ทล.2 ถ.มิตรภาพ บริเวณหน้าศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ อ.ปากช่อง รถยนต์เคลื่อนช้าต้องชะลอตัวท้ายแถวติดสะสมยาว เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพร้อมแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 และอาสาสมัครกู้ภัยต้องสนธิกำลังอำนวยความสะดวกการจราจร โดยเปิดสัญญาณไฟไซเรนแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการใช้รถใช้ถนน
ทั้งนี้ตลอดทั้งวัน เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ออกให้บริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกว่า 30 ครั้ง โดยมีปัญหาเชื้อเพลิงหมด ยางแตกและหม้อน้ำมีความร้อนสูง ฯ นอกจากนี้จุดพักรถแห่งเดียวบน M 6 กม.147 บริเวณจุดเชื่อมต่อ ทล.201 มีพี่น้องประชาชนใช้บริการห้องน้ำจำนวน 36 ห้อง อย่างต่อเนื่องและไม่ได้รับแจ้งอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่อย่างใด