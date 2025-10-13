อดีตแท็กซี่วัย 63 ขับต่อไม่ไหว ส่งรถคืนอู่ พลัดตกชั้น 5 คอนโดสูงเสียชีวิต
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 13 ตุลาคม ร.ต.ท.อลงกรณ์ อินเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งมีชายตกจากคอนโดเสียชีวิต เหตุเกิดที่คอนโด ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จึงไปที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และประสานแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นคอนโดสูง 14 ชั้น ชั้นล่างด้านหลังคอนโด ติดซอยนนทบุรี 14 แยก 8 พบศพ ชาย อายุ 63 ปี พักอยู่ชั้น 5 ของคอนโดดังกล่าว สภาพศพนอนตะแคง ศีรษะแตก แขนขาผิดรูป และขาซ้ายใส่เฝือกอยู่
อดีตภรรยา อายุ 60 ปี กล่าวว่า ได้เลิกรากับผู้ตายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่ยังคอยช่วยเหลือดูแลกัน ก่อนหน้านี้ผู้ตายขับรถแท็กซี่ แต่มาระยะหลังขับไม่ไหว ได้นำรถไปคืนทางอู่ และอยู่ห้องพักไม่ได้ทำงาน ต่อมาได้หกล้มกระดูกหัวเข่าซ้ายแตกต้องใส่เฝือก โดยผู้ตายพักชั้น 5 ส่วนตนพักอยู่ชั้น 8 ทุกเช้าตนจะซื้อข้าวไว้ให้อดีตสามี โดยนำไปไว้ที่ห้องของตน และให้ผู้ตายขึ้นไปกินที่ห้องตน หลังเลิกงานตอนเย็นตนก็จะซื้อข้าวกลับมาฝาก ขณะที่ตนจะขึ้นห้องได้มีคนตะโกนบอกว่าอดีตสามีตกตึกลงมาเสียชีวิต จึงรีบวิ่งมาดูและโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
ตำรวจได้ขึ้นไปตรวจสอบห้องชั้น 8 ของอดีตภรรยาไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือร่องรอยการทำร้ายกัน
เบื้องต้นแพทย์ได้ชันสูตรพบว่ากะโหลกศีรษะแตก ขาขวาหัก ส่วนขาซ้ายใส่เฝือกอยู่ก่อนแล้ว ตำรวจจึงได้นำศพส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมประสานญาติผู้ตายให้ทราบ
ทั้งนี้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพ เวลา 17.12 น. ผู้ตายตกลงมาท้ายรถจักรยานยนต์ ที่มีไรเดอร์กำลังขึ้นรถขับออกไป โชคดีไม่ได้รับอันตราย