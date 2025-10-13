พบรอยรั่วแนวเขื่อนกั้นน้ำ ริมเจ้าพระยา บริเวณวัดบางจาก ปากเกร็ด ผู้ว่าฯสั่งซ่อมทันที

ผู้ว่าฯนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขื่อนกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา พบมีรอยรั่วสั่งเร่งแก้ไขด่วน
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด เจ้าหน้าที่ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และกำนันตำบลคลองพระอุดม ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งแนวเขื่อนกั้นน้ำ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดบางจาก อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อติดตามสภาพความมั่นคงของแนวเขื่อนกั้นน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงในช่วงน้ำทะเลหนุน รวมทั้งเพื่อประเมินความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่ง
จากการตรวจสอบ พบว่าแนวเขื่อนกั้นน้ำบริเวณดังกล่าวมีรอยรั่วเล็กน้อย นายเกียรติศักดิ์ จึงะได้สั่งการให้โครงการชลประทานนนทบุรีและหน่วยงานในพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ชุมชน พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้เน้นย้ำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและรอบคอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และสร้างความมั่นใจว่าทุกภาคส่วนของจังหวัดพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที