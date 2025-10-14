ระทึกกลางดึก! ไฟไหม้หอพักแพทย์ โรงพยาบาลแพร่ ไร้บาดเจ็บ ผอ.ยันรพ.เปิดให้บริการปกติ
เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 14 ตุลาคม ร.ต.ท.ทศพล ยศศรีใจ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองแพร่ รับแจ้งเหตุไฟไหม้บริเวณหอพักแพทย์ภายในโรงพยาบาลแพร่ จึงประสาน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองแพร่ เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่ และรถดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียง จาก อบต.กาญจนา เทศบาลป่าแมต อบต.เหมืองหม้อ เทศบาลทุ่งโอ้ง เทศบาลเมืองแพร่ 5 คัน เทศบาลช่อแฮ อบต.นาจักร และเทศบาลตำบลสวนเขื่อนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากมีผู้ติดภายใน และยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
เบื้องต้นพบว่าไฟไหม้ที่บริเวณชั้นห้าห้องพักหมายเลข 504 ซึ่งเป็นห้องพักแพทย์ และมีผู้ที่พักอยู่บริเวณชั้น 6 ไม่สามารถลงมาได้ เจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังเข้าดับเพลิงที่ห้องต้นเพลิง และเข้าช่วยเหลือผู้ติดภายในใช้เวลา เกือบ 2 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
นายยอดปิติ ตั้งตรงจิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ กล่าวว่า บริเวณดังกล่าวเป็นหอพักแพทย์ จากการสอบถามทราบว่าสาเหตุเนื่องจากน้ำไปโดนปลั๊กไฟเลยทำให้ไฟลุกชึ้นมา และในส่วนนี้ เป็นพื้นที่ภายในโรงพยาบาลแพร่แต่ไม่เกี่ยวกับการให้บริการยังคงเปิดให้บริการตามปกติในวันนี้ เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว