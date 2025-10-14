เขื่อนเจ้าพระยาตรึงระบายน้ำต่อเนื่องวันที่ 6 ชาวบ้าน 500 ครอบครัว ยังนอนริมถนน
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ทีมข่าวลงสำรวจพื้นที่ ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ที่ถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาทะลักเข้าท่วมมานาน 1 สัปดาห์ ล่าสุดพบว่าระดับน้ำเริ่มลดลงต่ำกว่าตลิ่งเหลือเพียงพื้นที่ริมถนนคันคลองมหาราชที่เป็นแอ่งกระทะน้ำไม่สามารถไหลย้อนกลับออกไปได้ ยังท่วมขังความสูงประมาณ 15-50 ซม. โดยชาวบ้านยังต้องอาศัยนอนบนถนนคันคลองมหาราช โดยชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้เพราะมีบ้านอยู่ในพื้นที่แอ่งกระทะที่น้ำกำลังเน่าเหม็น บางจุดที่น้ำแห้งก็ยังเป็นดินเลน ไม่สะดวกที่จะเข้าไปพักอาศัย เพราะการเดินทางและความเป็นอยู่ลำบาก ซึ่งล่าสุดเทศบาลตำบลโพนางดำออก โดยนายมนตรี คุ้มเขตร์ นายกเทศมนตรีฯได้ประสานขอเครื่องสูบน้ำจากกรม ปภ. กรมชลประทาน อบจ.ชัยนาท มาติดตั้งเพื่อทำการสูบน้ำออกจากพื้นที่จำนวนรวมกับของเทศบาลเองเป็นทั้งหมด12เครื่องใน 4 จุดหลักของตำบลโพนางดำแล้ว คาดว่าประมาณ 7-10 วัน สถานการณ์น่าจะคลี่คลายลง
โดยภาพรวมจุดอพยพหนีน้ำท่วมบนทางหลวงชนบทหมายเลข ช.น.3018 ถนนคันคลองมหาราช ตามความยาว 3 ตำบล 20 กม.คือ ต.ตลุก, ต.หาดอาษา และ ต.โพนางดำออก เริ่มมีชาวบ้านที่หนีน้ำขึ้นมาอาศัยพักบนถนนคันคลองมหาราชลดลง เนื่องจากบางพื้นที่สามารถกลับเข้าบ้านได้แล้ว ยังคงเหลือที่ต้องอยู่บนถนนประมาณ 500 ครอบครัว และคาดว่าช่วงปลายสัปดาห์จะทยอยกลับเข้าบ้านกันมากขึ้น
ด้านสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง ตรวจสอบน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนฯที่จุดวัดน้ำC2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ ปริมาณน้ำเหนือเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ล่าสุดวัดได้ 2,645 ลบ.ม./วิ โดยระดับน้ำเหนือคงตัวใน 24 ชม.วัดได้ 16.06 ม.รทก. ทางเขื่อนเจ้าพระยาได้คงการระบายน้ำไว้ที่อัตรา 2,300 ลบ.ม./วิ เป็นวันที่6 เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อน ซึ่งระดับน้ำท้ายเขื่อนยังทรงตัวต่อเนื่องวัดได้ 15.47 ม.รทก. มีผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ลงไป จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะคงตัวหรือลดลง5-10 ซม.ใน 24 ชม.ข้างหน้า
โดยภาพรวมของ จ.ชัยนาท ข้อมูลจาก ปภ.จังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่า ล่าสุดอัพเดทมีพื้นที่น้ำท่วม 1 อำเภอคือ อ.สรรพยา จำนวน 5 ตำบล 25 หมู่บ้าน 1,759 ครัวเรือน ผู้ประสบภัย 4,750 คน