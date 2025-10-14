เมียนมารุกคืบพื้นที่กะเหรี่ยง แต่ฝ่ายกะเหรี่ยงไม่ยอม ผู้หนีภัยกว่า 3 พันคน ยังต้องอยู่ริมแม่น้ำเมย

ทหารเมียนมารุกคืบพื้นที่กะเหรี่ยง แต่ฝ่ายกะเหรี่ยงไม่ยอม ผู้หนีภัยยังอยู่ที่เดิม ไม่สามารถกลับได้
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายต่อต้านทหารเมียนมา ซึ่งประกอบด้วย ทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) และกองกำลังปกป้องประชาชน (พีดีเอฟ) บริเวณฐานเลเกก่อ หมู่บ้านเลเกก่อ อ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยฝ่ายทหารเมียนมาได้รุกคืบเข้ามายึดพื้นที่ได้บางส่วนแล้ว หลังจากทั้ง 2 ฝ่ายมีการปะทะกันด้วยอาวุธประจำกายและอาวุธหนักมานานเป็นแรมเดือน
ขณะที่ฝ่ายต่อต้านได้ถอนตัวออกจากฐานที่ตั้ง และกระจายกำลังวนอยู่ในพื้นที่รอบๆ บ้านเลเกก่อ ทำให้มีการปะทะกันด้วยอาวุธประจำกายและอาวุธปืน ค. ส่วนบริเวณค่ายผาลู ตรงข้ามแม่โกน ต.มหาวัน อ.แม่สอด ทหารเมียนมาใช้โดรนทิ้งระเบิดใส่ฝ่ายเคเอ็นยู
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสู้รบของทั้ง 2 ฝ่าย ทำให้ผู้หนีภัยในพื้นที่ชุมชนประมาณ 3 หมู่บ้านต้องหนีภัยสงครามออกจากหมู่บ้าน โดยไปอาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมย ตรงข้ามบ้านแม่โกนเกน บ้านห้วยมหาวงศ์ ต.มหาวัน ประมาณ 3,000 คน โดยสร้างเพิงพักอาศัยอยู่ ซึ่งส่วนมากเป็นเด็ก สตรี รวมทั้งคนชรา ส่วนทหารกองกำลังนเรศวรได้วางกำลังป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยของกองกำลังต่างชาติ และดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนไทย