ผจก.กฟภ.ประโคนชัย เร่งสอบ ปมจนท.ทิ้งบิลค่าไฟในถังขยะ ชี้ถ้าเจตนาจะจัดการ

ผจก.กฟภ.ประโคนชัย เร่งตรวจสอบ ปมจนท.ทิ้งบิลค่าไฟในถังขยะ ชี้ถ้าเจตนาจะจัดการ แฉส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เปิดบริษัทรับเหมาเอง
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม กรณีชาวบ้านในตัวอำเภอประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ร้องผ่านสื่อว่าอยากให้ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาทำการตรวจสอบ ถึงพฤติกรรมของพนักงานของการไฟฟ้า ที่แปลกจากการทำงานของพนักงานทั่วไปพร้อมนำคลิปที่ชาวบ้านแอบถ่ายมาเป็นหลักฐาน
ซึ่งคลิปดังกล่าวหลายคลิป เป็นคลิปของพนักงานคนหนึ่งที่ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หม้อมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านแต่ละหลังคา แล้วเอาเครื่องไปยิงใส่หม้อมิเตอร์ ได้บิลออกมาแทนที่จะเอาไปเสียบไว้ที่หน้าบ้าน แต่กลับเอาบิลไปทิ้งถังขยะ
ทำให้ชาวบ้านต่างหวาดผวาว่าเกิดอะไรขึ้น จะเป็นแก๊งมิจฉาชีพหรือไม่ เมื่อชาวบ้านไปตรวจบิลในถังขยะพบว่าเป็นใบแจ้งเตือนให้ไปชำระค่าไฟฟ้าอีกเป็นจำนวนมาก จนมีคนตั้งข้อสงสัยว่าการกระทำดังกล่าวต้องการให้ผู้ใช้ไฟไม่รู้ว่ามีใบแจ้งเตือนแล้วถูกงดจ่ายไฟคือการถอดหม้อมิเตอร์ ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านต้องจ่ายค่าติดตั้งหม้ออีก ตามที่นำเสนอไปแล้วนั้น
ล่าสุดนายกริช นรัฐกิจ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าไปตรวจสอบจุดที่ชาวบ้านร้องเรียนพร้อมขอคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ โดยนายกริช กล่าวว่า กระบวนการของการเก็บค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าจะมี 3 ขั้นตอนซึ่งการไฟฟ้าจะมอบหมายให้ผู้รับเหมาจ้างมาดำเนินการแทน ขั้นตอนแรกคือการตรวจสอบและแจ้งยอดค่าไฟฟ้าเป็นหน่วยและรวบรวมเป็นยอดค่าใช้จ่ายในบิลเดียวกัน แล้วเอาไปเสียบตามจุดรับหน้าบ้านที่การไฟฟ้าเอาไปแขวนไว้แล้ว
ขั้นตอนที่สอง หากผู้ใช้ไฟยังไม่มาชำระตามเวลาที่กำหนดในใบแจ้ง ก็จะมีเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันคือผู้รับเหมาจ้าง ไปยิงเลขหม้อมิเตอร์ที่ผิดนัดแล้วออกไปแจ้งเตือนให้ไปชำระ ภายในกำหนดอีกประมาณ 7 วัน และขั้นตอนที่สาม ก็เป็นผู้รับเหมาจ้างเช่นเดียวกันหากผู้ใช้ไฟไม่ไปชำระภายในกำหนด 7 วันก็จะระงับการจ่ายไฟคือการถอดหม้อมิเตอร์เอาไปเก็บไว้ที่การไฟฟ้าสาขานั้นๆ
กรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้ได้เก็บหลักฐานไว้หมดแล้ว หลังจากนี้จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่กระทำแบบนั้น ซึ่งหากพบว่ามีเจตนาก็จะดำเนินไปตามขั้นตอนของการไฟฟ้าต่อไป
สำหรับผู้รับเหมาดำเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ละสาขา ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเอง เปิดบริษัทแล้วรับเหมาจากการไฟฟ้าสาขาที่เจ้าหน้าที่คนนั้นทำงานอยู่ มาดำเนินการแทนการไฟฟ้า เพราะมีความรู้ด้านนี้โดยตรง โดยเฉพาะการหาช่องทางว่าช่องทางใดที่จะเบิกเงินตามระเบียบจากการไฟฟ้าว่าช่องทางใดจะเบิกได้มากที่สุด