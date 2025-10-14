ราคาผักใกล้เทศกาลกินเจเริ่มขยับแล้ว ต้นหอมขึ้นกิโลกละ 120 บาท

ราคาผักตลาดโคราชก่อนถึงเทศกาลกินเจเริ่มขยับราคาสูงขึ้นแล้ว
นครราชสีมา – วันที่ 14 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจราคาผักสดที่ตลาดสดพิมายเมืองใหม่ในช่วงก่อนเทศกาลกินเจปีนี้ ซึ่งจากการสอบถามแม่ค้าขายผักภายในตลาดทราบว่า ผักหลายชนิดเริ่มทยอยปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น เช่น ต้นหอม และ กะหล่ำปลี โดยมีการปรับราคาเพิ่มประมาณ 20-30 บาท ต่อกิโลกรัม อย่างต้นหอมนั้นก่อนหน้านี้ราคาอยู่ที่ กิโลกรัมละ 80 บาท แต่ในช่วงออกพรรษาจนถึงช่วงก่อนเทศกาลกินเจนั้นปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 120 บาท
โดยแม่ค้ารายหนึ่งบอกว่า ในช่วงนี้ราคาผักมีการปรับขึ้นหลายชนิดเช่นต้นหอมจากกิโลกรัมละ 80 บาท ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 120 บาท โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลออกพรรษาที่ผ่านมารวมไปถึงในช่วงก่อนเทศกาลกินเจ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นจนถึงช่วงเทศกาลกินเจช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้
ทางด้านนางเฉลียว โซ่พิมาย แม่ค้าขายผัก บอกว่า ช่วงนี้ราคาผักมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยเฉพาะผักที่ขาดตลาด เช่น ผักกวางตุ้ง และกะหล่ำปลีที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น ย่างกะหล่ำปลีที่ตัดแต่งแล้วกิโลกรัมละ 40 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมกิโลกรัมละ 30-35 บาท