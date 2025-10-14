สุวัจน์ เปิดการแข่งขันวงโยธวาทิตนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานฯ สร้างเด็กไทยให้เก่ง มีวินัย ทำงานเป็นทีม

สุวัจน์ เปิดการแข่งขันวงโยธวาทิตนานาชาติ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ย้ำสร้างเด็กไทยให้เก่ง มีวินัย และทำงานเป็นทีม
เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 13 ตุลาคม เวลา 16.30 น. ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประกวดวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 The 6th North Eastern Winds International Festival 2025 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายวิจิตร กิจวิรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา,นางนิสา ชาภูพ่วง ผจก.ทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช,นายศรชัย ผ่องน้อย ผู้จัดการทั่วไปงานขายโครงการและเครื่องดนตรีบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด, รวมถึงตัวแทนจากสมาคมวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งประเทศมาเลเซีย เยาวชน และสถาบันการศึกษาจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคึกคัก
นายสุวัจน์ กล่าวในพิธีเปิดว่า การจัดการแข่งขันวงโยธวาทิตนานาชาติในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาเยาวชนไทย เพราะเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีวินัย มีความอดทน มีความรัก มีความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 73 โรงเรียนทั่วประเทศ และจากประเทศมาเลเซีย อีก 2 วง
“วงโยธวาทิตเล่นคนเดียวไม่ได้ ต้องเล่นเป็นวง เป็นทีม ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือ ความมุ่งมั่น และความเสียสละ ถือเป็นการเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง“นายสุวัจน์ กล่าว
นายสุวัจน์ กล่าวว่า วงโยธวาทิต ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติ เป็นคนที่มีความพร้อมที่จะมารับภาระหน้าที่ในวันเวลาข้างหน้าที่ประเทศชาติต้องการ วันนี้เราตัองยอมรับว่าประเทศเรากําลังเป็นประเทศผู้สูงอายุ และประชากรลดลง
“ฉะนั้น เราต้องเพิ่มประชากร ถ้าเพิ่มประชากรไม่ได้ ก็ต้องให้ประชากรที่มีอยู่ให้เก่งกว่าเดิม มีวินัย มีความอดทน คือ วันนี้ต้องสร้างเด็กไทยทุกคนให้เก่งกว่าเดิมเป็น 2 เท่า 3 เท่า นี่คือ ภาระหน้าที่ร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน คุณพ่อคุณแม่ คณะครูอาจารย์ นักธุรกิจต่างๆ ต้องมีความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการที่จะสร้างอนาคตของชาติ สร้างเยาวชนของชาติ สร้างเด็กนักเรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกๆ มิติ การศึกษา คุณภาพชีวิต สุขภาพร่างกาย ความมีวินัย ความอดทน ความรัก ความสามัคคี และการทํางานเป็นทีมเวิร์ค เพราะความสําเร็จในการพัฒนาประเทศที่ดีที่สุดก็คือ คนในชาติอยู่รวมกัน”นายสุวัจน์ กล่าว
อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดการแข่งขันวงโยธวาทิตระดับนานาชาติครั้งนี้ ยังเป็นการ ตอกย้ำศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมา ในการพัฒนาให้เป็น “เมืองดนตรี” (City of Music) แห่งหนึ่งของโลก เมืองวัฒนธรรม สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริม Soft Power ไทย ที่จะช่วยต่อยอดด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืน