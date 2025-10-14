ลอบส่งยาบ้าริมโขง จนท. บุกสกัดยึดของกลาง 1 ล้านเม็ด คนร้ายหนีลอยนวล

นบ.ยส.24 ตรวจยึดยาบ้า ได้จำนวน 1 ล้านเม็ด ชี้ ผู้ต้องหาถูกเจ้าหน้าที่กดดันจึงทิ้งของกลางหลบหนี
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พล.ท.วีระยุทธ์ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผบ. นบ.ยส. 24) เปิดเผยว่า จากนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของทางรัฐบาล โดยรมว.กลาโหม รมช.กลาโหม และผบ.ทบ. ให้มีการปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกและเน้นการข่าว เพื่อหยุดผู้ค้าและผู้ลักลอบขนยาเสพติด ไม่ให้นำยาเสพติดลักลอบเข้ามาในประเทศไทย
โดยเมื่อเวลา 22.30 น. ของวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา ทางกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี (กกล.สุรศักดิ์มนตรี) /ส่วนสกัดกั้นฯ ตอนบน/บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) สน.เรือหนองคาย (หน่วยหลัก) ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว ว่ามีกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติด เข้ามาในพื้นที่ บริเวณ บ.จอมแจ้ง ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
จึงจัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ดังกล่าว ต่อมาเวลา 21.30 น. ตรวจพบเรือต้องสงสัย จำนวน 1 ลำ วิ่งเข้ามาจอดริมฝั่งแม่น้ำโขง (ฝั่งไทย) บริเวณพื้นที่ดังกล่าว พร้อมวางสิ่งของต้องสงสัย แล้วขับเรือกลับไปยังฝั่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณโดยรอบพื้นที่ดังกล่าว กระทั้งเวลา 23.30 น. ไม่มีบุคคลแสดงตัวเป็นเจ้าของ หรือเข้ามานำสิ่งของดังกล่าวออกไป จึงได้เข้าตรวจสอบสิ่งของภายในกระสอบสีขาวพบเป็นของกลางยาบ้า จำนวน 1 ล้านเม็ด
โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้นำของกลางทั้งหมด ไปเก็บยัง สน.เรือหนองคาย เพื่อ นำมาสอบสวนขยายผลหาผู้นำมาวางต่อไป