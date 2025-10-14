ร.ท.หลับใน รถชนเสาไฟฟ้าพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้า บน M6 กระทบปั๊มน้ำห้องน้ำชั่วคราว ใช้การไม่ได้

ร้อยโทหนุ่ม หวิดดับบน M6 บึ่งรถหลับในพุ่งชนเสาไฟฟ้าหัก ทำระบบปั๊มน้ำสุขาเสีย วุ่นผู้ใช้เส้นทางไม่มีจุดจอดพัก
เมื่อเวลา 07.10 น. วันที่ 14 ตุลาคม เจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์มอเตอร์เวย์ M6 ตอน 25-29 ของบริษัท BGSR รับแจ้งมีอุบัติเหตุบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ถนนมอเตอร์เวย์ (M6) บางปะอิน-นครราชสีมา บริเวณ ต.ลาดบัวชาว อ.สีคิ้ว นครราชสีมา ก่อนแจ้งให้ พ.ต.ท.กิตติพศ ชำนาญเท สารวัตรสอบสวน สภ.สีคิ้ว มาตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 147 +388 ด้านขาเข้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา พบรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีน้ำตาล ทะเบียนชลบุรี พุ่งชนเสาไฟฟ้าร่องน้ำกลางถนน สภาพพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าพังยับเยิน ส่วนผู้ขับขี่คือ ร.ท.ธราธร อายุ 27 ปี ชาว ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลฟกช้ำเล็กน้อย เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลสีคิ้วเพื่อรักษาและสังเกตอาการต่อไป
เบื้องต้น ร.ท.ธราธรเผยว่า กำลังมุ่งหน้าไปทำงาน แต่มีอาการเหนื่อยล้าจนทำให้หลับใน แล้วเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูง
อย่างไรก็ดี อุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าบริเวณห้องน้ำจุดพักรถทั้ง 36 ห้อง ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวบนเส้นทางดับทั้งหมด เครื่องปั๊มน้ำไม่สามารถทำงานได้ ต้องงดบริการชั่วคราว เกิดความโกลาหลแก่ผู้ใช้เส้นทางไม่สามารถหยุดพักเข้าห้องน้ำได้ เบื้องต้น ประสานนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขแล้ว และจนถึงเวลา 11.00 น.จุดพักนี้ยังไม่สามารถเปิดบริการได้