ชาวบ้านพิมาย แห่ลงทะเบียน แอพพ์ เป๋าตัง คึกคัก รอร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส

ชาวบ้านพิมาย แห่ลงทะเบียน แอพพ์ เป๋าตัง ภายในวัด อย่างคึกคัก รอเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส
เมื่อวันที่ วันที่ 14 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในวัดใหม่ประตูชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทางธนาคารกรุงไทยสาขาพิมาย ได้เปิดจุดบริการประชาชนเพิ่ม ในการลงทะเบียน แอพพ์ เป๋าตัง หลังมีประชาชนจำนวนมาก เข้ามาลงทะเบียนแอพพ์เป๋าตังที่ธนาคาร ทำให้ต้องเปิดพื้นที่รับลง
ทะเบียนแอพพ์เป๋าตัง ภายในวัดใหม่ประตูชัย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่
โดยจะเห็นว่ามีประชาชนมาลงทะเบียนแอพพ์เป๋าตังอย่างคึกคัก เพื่อเตรียมเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ที่กำลังจะเริ่มในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ ทำให้หลายคนต้องไปที่ธนาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตั้งแอพพ์และสแกนใบหน้า
โดยชาวบ้านบางคนถึงกับกล่าวว่า อยากให้ทางรัฐบาลจัดให้มีโครงการแบบนี้ตลอดทั้งปี เพราะว่าโครงการ “คนละครึ่งพลัส” จะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ และยังได้กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ชาวบ้านต่างรู้สึกดีใจที่โครงการกลับมาและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต หวังจะใช้เงินจากโครงการนี้มาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว