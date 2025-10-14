รวบชาวอิสราเอล 4 ราย อ้างเป็นทหารอยู่ระหว่างพัก ปาร์ตี้ยาอี-โคเคน เกาะพะงัน ฉลองหยุดยิงกาซา

นักท่องเที่ยวฝรั่งเศสโทรแจ้งสายด่วน 1155 ตรวจสอบวิลล่าหรู ลักลอบจัดปาร์ตี้ส่งเสียงดัง พบชายชาวอิสราเอล 4 ราย อ้างเป็นทหารที่มาพักรบ ของกลาง ‘ยาอี-โคเคน’ ผลตรวจฉี่เป็นบวกพบสารเสพติดยกแก๊ง สารภาพร่วมกันซื้อมาเสพฉลองหยุดยิงในกาซา
เมื่อเวลา 02.40 น. วันที่ 14 ตุลาคม ภายใต้การสั่งการของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ที่มีนโยบายปราบปรามการกระทำความผิดของชาวต่างชาติ ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านสายด่วน 1155 จากชาวฝรั่งเศสรายหนึ่งว่า วิลล่าซึ่งอยู่ติดกันได้เปิดเพลงและจัดงานปาร์ตี้ส่งเสียงดังรบกวน สร้างความเดือดร้อนรำคาญ แม้จะตักเตือนแล้ว แต่ก็ยังไม่หยุด
จากนั้น พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สารวัตรสถานีท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการท่องเที่ยว 3 และนายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอเกาะพะงัน นำเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พะงัน) เข้าตรวจสอบวิลล่าหลังดังกล่าว พบว่าเป็นชาวต่างชาติ 4 ราย ได้แก่ นายดานีล อูริ ไซมอน, นายดาวิด อิทซิก เลโบวิช, นายเคเฟีย เปเรตซ์ และนายกาย ลีวาย ทั้งหมดสัญชาติอิสราเอล อายุระหว่าง 26-27 ปี เจ้าหน้าที่เข้าแสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบเอกสารและตักเตือน
แต่ขณะตรวจสอบเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นพิรุธ และพบของกลางยาเสพติดวางอยู่บนโต๊ะอาหาร ได้แก่ โคเคน ชนิดผงสีขาว น้ำหนักรวม 0.59 กรัม และยาอี ชนิดผงสีชมพู น้ำหนักรวม 1.37 กรัม บรรจุอยู่ในกระเป๋าสตางค์
ผู้ต้องหาทั้งหมดอ้างว่าเป็นทหารอิสราเอลที่อยู่ในระหว่างลาพักผ่อน รับสารภาพว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของพวกตนที่ร่วมกันซื้อมาจากเพื่อนชาวอิสราเอล ไม่ทราบชื่อสกุล เพื่อนำมาเสพในงานปาร์ตี้ฉลองการประกาศยุติสงคราม/หยุดยิงในฉนวนกาซา ที่มีชาวอิสราเอลเข้าร่วมประมาณ 10-15 คน และก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงนั้น ได้มีนักท่องเที่ยวมาโวยวายเรื่องเสี่ยงดัง ทำให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงนอนไม่หลับ พวกเพื่อนๆ จึงทยอยกันกลับที่พัก คงเหลือพวกตน 4 คนปาร์ตี้ต่อ นั่งคุย และเสพยาเสพติดที่สั่งมา
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำชาวอิสราเอลทั้ง 4 ราย ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ผลการตรวจพบว่านายดานีล อูริ ไซมอน และนายเคเฟีย เปเรตซ์ ผลเป็นบวก พบสารเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า/ไอซ์) และสารโคเคน ส่วนนายดาวิด อิทซิก เลโบวิช และนายกาย ลีวาย ผลเป็นบวก พบสารโคเคน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาชาวอิสราเอลทั้ง 4 ราย ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) และประเภท 2 (โคเคน) ไว้ในครอบครองเพื่อเสพโดยผิดกฎหมาย พร้อมแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด ตามผลตรวจสารเสพติดที่พบ ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป