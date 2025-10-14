ภูมิภาค

แพทย์ มช. เผยอาการล่าสุด ด.ญ. 14 ปีผ่าตัดต่อมือขาด หลังรักษาตัว 24 วัน กลับบ้านได้แล้ว 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม แถลงการณ์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยเรื่องความคืบหน้าอาการเด็กหญิงวัย 14 บาดเจ็บมือขาด หลังการผ่าตัดต่อมือสำเร็จ

ความว่า ความคืบหน้าอาการล่าสุดของผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 14 ปี ถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดจนมือขวาขาดระดับข้อมือ และถูกนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนในภาวะบาดเจ็บรุนแรง มือขวาขาด มีแผลฉีกขาดและเสียเลือดจำนวนมาก

ทีมแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและมือได้ทำการผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อเชื่อมต่อแขนและมือขวาของผู้ป่วย ใช้เวลาผ่าตัดเกือบ 20 ชั่วโมง ทำการผ่าตัดต่อซ่อมโครงสร้างสำคัญที่จำเป็นทั้งหมดของมือและสามารถผ่าตัดต่อมือขวาที่ขาดได้สำเร็จ

ภายหลังการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นเวลา 24 วัน อาการขณะนี้ มือที่ต่อไว้มีเลือดมาเลี้ยงดี ไม่มีภาวะเนื้อตายหรือการติดเชื้อ แผลผ่าตัดแห้งดี และเริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูด้วยการทำกิจกรรมบำบัด ผู้ป่วยสามารถขยับข้อนิ้วบางส่วนได้แล้ว แม้ความรู้สึกของมือและนิ้วยังไม่กลับมา ซึ่งเป็นกระบวนการฟื้นตัวตามลำดับของเส้นประสาทที่ได้รับการต่อซ่อม

แต่สภาพจิตใจของผู้ป่วยดีขึ้นมาก สามารถพูดคุย ยิ้ม และมีปฏิสัมพันธ์กับทีมแพทย์ได้อย่างเป็นปกติ ผู้ป่วยได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ภายใต้การติดตามดูแลจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

ทั้งนี้ทีมแพทย์ได้วางแผนการรักษา เพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของมือและป้องกันภาวะข้อติด ติดตามประเมินการทำงานของเส้นประสาทและเส้นเอ็นทุก 1-2 สัปดาห์ ดูแลด้านจิตใจร่วมกับทีมจิตแพทย์เด็ก เพื่อสนับสนุนการปรับตัวและการฟื้นฟูสภาพทั้งกายและใจของผู้ป่วย

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะฟื้นฟู ใช้ทั้งองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติมากที่สุด