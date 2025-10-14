แพทย์ มช. เผยอาการล่าสุด ด.ญ. 14 ปีผ่าตัดต่อมือขาด หลังรักษาตัว 24 วัน กลับบ้านได้แล้ว 

แพทย์ มช. เผยอาการ ด.ญ. 14 ปี ผ่าตัดต่อมือขาด หลังรักษาตัว 24 วัน กลับบ้านได้แล้ว
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม แถลงการณ์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยเรื่องความคืบหน้าอาการเด็กหญิงวัย 14 บาดเจ็บมือขาด หลังการผ่าตัดต่อมือสำเร็จ
ความว่า ความคืบหน้าอาการล่าสุดของผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 14 ปี ถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดจนมือขวาขาดระดับข้อมือ และถูกนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนในภาวะบาดเจ็บรุนแรง มือขวาขาด มีแผลฉีกขาดและเสียเลือดจำนวนมาก
ทีมแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและมือได้ทำการผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อเชื่อมต่อแขนและมือขวาของผู้ป่วย ใช้เวลาผ่าตัดเกือบ 20 ชั่วโมง ทำการผ่าตัดต่อซ่อมโครงสร้างสำคัญที่จำเป็นทั้งหมดของมือและสามารถผ่าตัดต่อมือขวาที่ขาดได้สำเร็จ
ภายหลังการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นเวลา 24 วัน อาการขณะนี้ มือที่ต่อไว้มีเลือดมาเลี้ยงดี ไม่มีภาวะเนื้อตายหรือการติดเชื้อ แผลผ่าตัดแห้งดี และเริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูด้วยการทำกิจกรรมบำบัด ผู้ป่วยสามารถขยับข้อนิ้วบางส่วนได้แล้ว แม้ความรู้สึกของมือและนิ้วยังไม่กลับมา ซึ่งเป็นกระบวนการฟื้นตัวตามลำดับของเส้นประสาทที่ได้รับการต่อซ่อม
แต่สภาพจิตใจของผู้ป่วยดีขึ้นมาก สามารถพูดคุย ยิ้ม และมีปฏิสัมพันธ์กับทีมแพทย์ได้อย่างเป็นปกติ ผู้ป่วยได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ภายใต้การติดตามดูแลจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง
ทั้งนี้ทีมแพทย์ได้วางแผนการรักษา เพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของมือและป้องกันภาวะข้อติด ติดตามประเมินการทำงานของเส้นประสาทและเส้นเอ็นทุก 1-2 สัปดาห์ ดูแลด้านจิตใจร่วมกับทีมจิตแพทย์เด็ก เพื่อสนับสนุนการปรับตัวและการฟื้นฟูสภาพทั้งกายและใจของผู้ป่วย
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะฟื้นฟู ใช้ทั้งองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติมากที่สุด