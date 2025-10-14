อบจ.สงขลาร้อนอีก อำนวย พิณสุวรรณ ลาออกรองนายก สะพัดทาบ สุรียพรรณ์ ณ สงขลา นั่งแทน

รองนายก อบจ.สงขลา ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง แม้ถูกขอให้มีผลสิ้นเดือน แต่ลาออกด่วนมีผล 16 ตุลาคมนี้
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอำนวย พิณสุวรรณ รองนายก อบจ.สงขลา ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ในขณะที่มีเอกสารบันทึกข้อความ ลงนามโดย นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายก อบจ.สงขลา ส่งไปถึงคณะผู้บริหารและหน่วยงานภายใน อบจ. เรื่อง ให้รองนายก อบจ.พ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2568
มีรายงานว่า การทำงานใน อบจ.ทำให้คนเกิดความอึดอัดใจ เนื่องจากไม่สามารถคัดค้าน ทักท้วง หรือเสนอแนะในการทำงานได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับว่าที่รองนายก อบจ.สงขลา คนใหม่ ที่จะเข้ามาทำงานแทนนั้น ได้มีการทาบทาม นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำ อบจ.สงขลา มาดำรงตำแหน่งแทน