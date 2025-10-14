ภูมิภาค

ด่วน เรือลากจูง จมแม่น้ำป่าสัก หายวับทั้งลำ สามีรอดหวุดหวิด เมียท้อง 7 เดือนสูญหาย

ด่วน เรือลากจูง จมแม่น้ำป่าสัก หายวับทั้งลำ สามีรอดหวุดหวิด เมียท้อง 7 เดือนสูญหาย

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 14 ตุลาคม เพจ ทีมเจ้าพระยา ฝ่ายกู้ภัยทางน้ำ หน่วยกู้ภัยอยุธยา รายงานว่า เกิดเหตุเรือยนต์เกิดล่ม จมกลางแม่น้ำป่าสัก บริเวณใกล้โรงสีปากจั่น พื้นที่ ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยเรือยนต์ลำที่ล่มและจมลงไปในกลางแม่น้ำป่าสัก พบเป็นเรือลากจูง ก่อนเรือจะเสียหลักและจมแม่น้ำไปทั้งลำ โดยในเรือมีสามีภรรยาอยู่ในเรือ ซึ่งภรรยาตั้งท้อง 7 เดือนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงายว่า จังหวะที่เรือยนต์ลำดังกล่าวจมลงไปในแม่น้ำปากสัก พบว่ามีคนในเรือสามารถว่ายน้ำหนีออกมาได้ 1 คน คือสามี ส่วนภรรยาที่ตั้งท้อง 7 เดือนได้จมน้ำไปกับเรือด้วย

ADVERTISMENT

ขณะนี้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบและดำเนินการค้นหาอย่างเร่งด่วน

ภาพจาก ทีมเจ้าพระยา ฝ่ายกู้ภัยทางน้ำ หน่วยกู้ภัยอยุธยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง