ด่วน เรือลากจูง จมแม่น้ำป่าสัก หายวับทั้งลำ สามีรอดหวุดหวิด เมียท้อง 7 เดือนสูญหาย
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 14 ตุลาคม เพจ ทีมเจ้าพระยา ฝ่ายกู้ภัยทางน้ำ หน่วยกู้ภัยอยุธยา รายงานว่า เกิดเหตุเรือยนต์เกิดล่ม จมกลางแม่น้ำป่าสัก บริเวณใกล้โรงสีปากจั่น พื้นที่ ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยเรือยนต์ลำที่ล่มและจมลงไปในกลางแม่น้ำป่าสัก พบเป็นเรือลากจูง ก่อนเรือจะเสียหลักและจมแม่น้ำไปทั้งลำ โดยในเรือมีสามีภรรยาอยู่ในเรือ ซึ่งภรรยาตั้งท้อง 7 เดือนด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงายว่า จังหวะที่เรือยนต์ลำดังกล่าวจมลงไปในแม่น้ำปากสัก พบว่ามีคนในเรือสามารถว่ายน้ำหนีออกมาได้ 1 คน คือสามี ส่วนภรรยาที่ตั้งท้อง 7 เดือนได้จมน้ำไปกับเรือด้วย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบและดำเนินการค้นหาอย่างเร่งด่วน
ภาพจาก ทีมเจ้าพระยา ฝ่ายกู้ภัยทางน้ำ หน่วยกู้ภัยอยุธยา
