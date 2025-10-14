เปิดนาทีญาติติดต่อช่วย 11 ชีวิตระทึก ติดนรกกัมพูชา พบ 2 คนถูกดำเนินคดียาเสพติด-บัญชีม้า

เปิดนาทีญาติติดต่อช่วย 11 ชีวิตระทึก ติดนรกกัมพูชา ถูกลวงไปทำงานสแกมเมอร์ เตรียมส่งตัวไปปอยเปต จนท.ทยอยส่งกลับบ้าน แต่ 2 คนถูกดำเนินคดียาเสพติด-บัญชีม้า
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้า กกล.บูรพาบุกเข้าช่วยเหลือ เยาวชนไทย 11 คน ที่พักคอยอยู่ในบ้านแห่งหนึ่ง ใน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ในปอยเปต
พ.ต.อ.ชูชาติ คงเมือง ผกก.สภ.อรัญประเทศ เปิดเผยว่า ได้กระจายเหยื่อทั้ง 11 ราย อายุ 31-18 ปี ให้พนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำและทำบันทึกไว้ทั้งหมด ซึ่งในจำนวน 11 ราย จะถูกดำเนินคดี 2 ราย คดีเสพยาเสพติดและมีหมายจับบัญชีม้า จากนั้นจะเอาผิดกับเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลของพนักงานสอบสวน
พ.ต.อ.ชูชาติกล่าวว่า ผลการสอบปากคำเหยื่อทุกรายให้การว่า พบการโฆษณา หางาน ผ่านทางเฟซบุ๊กและเพจ โดยระบุว่า มีงานในประเทศกัมพูชา รายได้เดือนละ 20,000-25,000 บาท พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อกลับถ้าสนใจ เมื่อโทรติดต่อกลับไปจะมีการนัดหมายให้เดินทางไปที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งทั้งหมดเดินทางไปถึง ก็จะจัดให้พักค้างคืนที่บริเวณ บขส.อรัญประเทศ จากนั้นก็พาไปอยู่ที่เซฟเฮาส์ดังกล่าว เพื่อรอเวลาพาข้ามแดนไปยังปอยเปตในช่วงค่ำของวันเกิดเหตุ
ผู้เสียหายรายหนึ่ง พร้อมแฟนเดินทางมาจาก จ.เชียงใหม่ เพื่อทำงานดังกล่าว เล่าให้ฟังว่า ระหว่างอยู่ที่บ้านเซฟเฮาส์เพื่อรอข้ามแดนไปทำงานในฝั่งกัมพูชา รู้สึกว่าน่าจะถูกหลอกลวงไปทำงานคอลเซ็นเตอร์ จึงแจ้งให้ญาติทราบเพื่อขอความช่วยเหลือ กระทั่ง ศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนได้ประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ ซึ่งตอนที่อยู่ที่บ้านหลังนั้นไม่ได้ถูกทำร้าย แต่ไม่ให้ออกไปไหน มีคนดูแลควบคุมไว้ โดยคนดูแลได้หายตัวไปก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าช่วยเหลือไม่นาน
นายเบิร์ด จากศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน กล่าวว่า ทั้ง 11 คนได้กลับบ้านไปก่อนแล้ว 2 ราย เพราะมีญาติมารับ ส่วนอีก 9 คน พบว่าถูกดำเนินคดี 2 ราย เป็นคดีเสพยาเสพติด และมีหมายจับบัญชีม้าอีก 1 ราย ที่เหลืออีก 7 คน จะส่งตัวไปที่ศูนย์ฯ เพื่อแจ้งข้อมูลแล้วส่งกลับบ้าน เนื่องจากยังไม่พบว่ากระทำความผิด หรือข้ามฝั่งไปยังประเทศกัมพูชา
นายเบิร์ดกล่าวว่า อยากเตือนเยาวชนและผู้ปกครองว่า การหางานผ่านเพจที่อ้างว่ามาฝึกงาน มาอบรมพื้นที่อรัญประเทศ 4-5 วัน มีโน้ตบุ๊ก มีโทรศัพท์มือถือ สามารถรับงานกลับไปทำที่บ้านได้ พวกนี้คือหลอกทั้งหมด
“ลักษณะการหลอกว่ามีงานเช็กสต๊อก ลงโกดังของ ขับรถ เป็นแม่บ้าน ตามแนวชายแดน แล้วให้เปิดบัญชีมาเยอะๆ ดูไว้เลยว่านี่คือการหลอกลวงแน่นอน และก็ไม่มีงานไหนที่ไม่ต้องลงทุนอะไร มีทุกอย่างให้หมด ไปรับถึงบ้าน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง งานแบบนี้ไม่มีแน่นอน พวกนี้คือหลอกมาทำบัญชีม้าทั้งหมด สำหรับคนที่ประสบเหตุและชัดเจนว่า เป็นการหลอกลงให้ข้ามแดน ถ้ารู้ตัวว่าประสบเหตุแล้ว หรือว่าถูกหลอกแน่ๆ ให้โทรแจ้ง 191 ไว้ก่อน และถ้ามีเวลาก็ประสานไปที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ภาคตะวันออก (IMF) ได้ มีเบอร์โทรศัพท์ 09-8710-6491” นายเบิร์ดกล่าวเตือน