แม่แทบช็อก! แชร์อุทาหรณ์ ลูก1 ขวบ 9 เดือน กลืนเหรียญหลุดลงกระเพาะ
วันที่ 14 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดมุกดาหารว่า ได้เกิดเหตุเด็กชายวัยเพียง 1 ปี 9 เดือน กลืนเหรียญเข้าไปในช่องท้อง ต้องรีบส่งโรงพยาบาลมุกดาหาร โดยคุณแม่โพสต์เล่าประสบการณ์สุดระทึก พร้อมข้อความว่า“บทเรียนชีวิตอันยิ่งใหญ่ พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวบุตรเทวดายังช่วยอยู่ 🙏🙏🙏🙏”
ผู้เป็นแม่ทราบชื่อคือ นางสาวรสสุคนธ์ อายุ 34 ปี ชาวบ้านโป่งขาม ตำบลโป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา เวลาประมาณ 21.00 น. ขณะปล่อยลูกชายวัยเกือบ 2 ขวบเล่นอยู่ภายในบ้านตามปกติ
ไม่กี่นาทีต่อมา ได้ยินเสียงลูก ร้องไห้เสียงดังไม่หยุด และมีอาการคล้ายหายใจติดขัด จึงรีบเข้าไปดูและสงสัยว่าน่าจะกลืนสิ่งของเข้าไปติดหลอดลม คุณแม่จึงทำการช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการ อุ้มพาดบ่าและตบหลัง แต่ลูกยังร้องไม่หยุด จึงเปลี่ยนวิธีมา กระทุ้งที่บริเวณหน้าอกเบา ๆ เพื่อช่วยดันสิ่งที่ติดอยู่ออก
ไม่นานนัก น้องหยุดร้องและเริ่มหายใจปกติ แม่จึงเข้าใจว่าวัตถุน่าจะหลุดลงไปในกระเพาะ จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลมุกดาหารทันที
แพทย์ได้ทำการเอกซเรย์ พบว่าวัตถุในช่องท้องมีลักษณะ คล้ายเหรียญขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 17.37 มิลลิเมตร อยู่ในบริเวณกระเพาะอาหาร แพทย์ประเมินว่า ยังไม่อยู่ในจุดอันตราย และได้เฝ้าดูอาการเพื่อรอดูว่าเหรียญจะถูกขับออกตามธรรมชาติหรือไม่ หากไม่หลุดออกมาภายในระยะเวลาที่กำหนด จะดำเนินการรักษาด้วยวิธีอื่นต่อไป
ขณะนี้แพทย์ได้อนุญาตให้ กลับบ้านเพื่อเฝ้าดูอาการต่อที่บ้านได้แล้ว พร้อมนัดติดตามผลในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ภายหลังจากทราบว่าลูกชายคนขีดอันตรายแล้ว คุณแม่กล่าวด้วยความโล่งใจว่า “ขอขอบคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่ทุกคนมากค่ะ ตอนนั้นหัวใจแทบหยุดเต้น โชคดีที่ลูกปลอดภัย”