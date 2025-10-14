ไล่ระทึก! ตชด.สกัดจับ 2 นักขนยา ห้าวจ่อปืนใส่ตร. เจอยิงสวนเจ็บ 1 ยึดยาบ้า 2 ล้านเม็ด

ไล่ระทึก! ตชด.สกัดกระบะขนยาเสพติดข้ามแดน 2 นักขนสับตีนแตก ก่อนชักปีนจ่อตร. เจอยิงสวนเจ็บ 1 ยึดยาบ้า 2 ล้านเม็ด
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดน 327 พลตำรวจตรี วรพัฒน์ บุญมา ผบก.ตชด.ภาค 3 พันตำรวจเอกรังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 พันเอกธวัฒน์ อินกอง รอง ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก พันตำรวจเอก อนุพันธ์ กันถารัตน์ ผกก.เชียงแสน ผบ.ร้อย ตชด.327 พันตำรวจตรี อนัญวัฒน์ รัตนวิชัย ผบ.ร้อย ตชด.327 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการสกัดกั้นและจากกลุ่มยาบ้าจำนวน 2,080,000 เม็ด พร้อมกับผู้ต้องหาจำนวน 2 คน ทราบชื่อคือ นายกวี (สงสนนามสกุล) อายุ 23 ปี และนายสุรพงษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี ทั้ง 2 คนเป็น ชาว ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรา
โดยการจับกุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ จากองร้อย ตชด.327 กก.ตชด.32 บก ตชด.ภาค 3 ร่วมกับศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) บก.ตชด.ภาค 3 สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะขนยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และนำลำเลียงมาด้วยรถยนต์กระบะผ่านถนนหมายเลข 1016 สายเชียงแสน-เชียงราย เวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนด์ ลักษณะต้องสงสัยตรงกับที่ได้รับแจ้ง
เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังและยานพาหนะเข้าไปสกัดกั้นเอาไว้บริเวณหน้าศาลเจ้าดอยจำปี หมู่บ้านดอยจำปี หมู่ 7 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน ขณะเข้าทำการจับกุม คนในรถได้เปิดประตูวิ่งลงจากรถ ทางเจ้าหน้าที่ได้วิ่งไล่ตาม โดยหนึ่งในนั้นได้ใช้อาวุูธปืนพกสั้นชี้ใส่เจ้าหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยิงเพื่อป้องกันตัวไป จำนวน 1 นัด ถูกที่โคนขาด้านขวาของชายคนดังกล่าว ก่อนจะปลดอาวุธและสามารถจับกุมคนขับและคนที่โดยสารมาด้วยเอาไว้ได้รวมจำนวน 2 คน
จากการตรวจสอบภายในรถยนต์กระบะที่หลบหนีพบเบาะหลังบรรทุกถุงพลาสติกสีดำห่อหุ้มกระสอบฟางมาด้วยจำนวน 10 ใบ เมื่อเปิดดูภายในกระสอบปรากฏว่าพบมีการบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าเอาไว้จำนวนทั้งหมดประมาณ 2,080,000 เม็ด ยึดปืนพกซิกซาวเออร์ได้จำนวน 1 กระบอก เครื่องตัดสัญญานโทรศัพท์จำนวนหนึ่ง จึงได้จับกุมตัวทั้งคู่เอาไว้และพบว่าหนึ่งในคนร้ายได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ด้วยจึงได้นำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลและสอบปากคำทั้งคู่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป