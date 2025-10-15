ปู่น้องน้ำโขง สุดกลั้น ถามอังคณา ตอนเด็ก 8 ขวบตาย ไปนิ่งอยู่ไหน ลั่นอยากให้เรื่องชายแดนจบที่รุ่นเรา

ปู่น้องน้ำโขง เหยื่อ BM-21 ฉะ ส.ว.อังคณา ไปอยู่ที่ไหนมา เด็ก 8 ขวบตายทั้งคนไม่เห็นมาเรียกร้อง แต่แค่เสียงที่ ‘กัน จอมพลัง’ เปิดเป็นเดือดเป็นแค้นแทนเขมร วอนทหารจัดการให้สิ้นซาก ให้จบในรุ่นเรา ชาวบ้านมีกำลังใจขึ้นแล้ว พร้อมอพยพ
จากกรณีนางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา แสดงความเป็นห่วงกรณีปล่อยให้อินฟลูเอ็นเซอร์ หรือกลุ่มบุคคลเข้าไปกระทำการเพื่อสร้างความกดดันหรือความหวาดกลัว อย่างการเปิดเสียงผี เสียงโหยหวย ในช่วงความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา อาจเป็นความท้าทายอย่างมากต่อรัฐบาล โดยเฉพาะ รมต.ต่างประเทศ ในการเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน ภายหลังพบว่าเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั้น
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนายสุธีร์ อายุ 60 ปี ใน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นปู่ของ ด.ช.ธิติวัฒน์ หรือน้องน้ำโขง อายุ 8 ขวบ ที่เสียชีวิตจากจรวด BM-21 ของกัมพูชายิงมาตกใส่บ้าน พร้อมกับนายบัณฑิต อายุ 34 ปี เสียชีวิตทั้ง 2 ราย เมื่อวันที่ 24 ก.ค.68 ที่ผ่านมา ได้รับการเปิดเผยว่า สำหรับการปฏิบัติงานของคุณกัน จอมพลัง ตนก็เห็นด้วย เราเปิดเสียงในดินแดนไทยของเรา เมื่อก่อนขนาดกาสิโนฝั่งเขมรห่างเกือบสิบกิโลเมตรเปิดเพลง จุดพลุเสียงยังดังถึงหมู่บ้าน เราก็ไม่เคยมีปัญหาเลย 10-20 ปีที่ผ่านมา
นายสุธีร์กล่าวว่า ในฐานะครอบครัวที่มีหลานชายวัย 8 ขวบเสียชีวิตคาอกคุณย่าก็อยากถาม ส.ว.อังคณาว่าท่านรู้เรื่องนี้บ้างหรือไม่ เหตุใดท่านไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกับที่ท่านออกมามาเห็นใจชาวกัมพูชา ณ ตอนนี้ ฝากถึงคุณกัน จอมพลัง ว่าท่านทำดีแล้ว ท่านทำเพื่อคนไทย เพื่อประเทศไทย เพื่อคนชายแดน 100% ขอเป็นกำลังใจให้ทำต่อไป เหตุการร์ที่เกิดขึ้นเกิดกับครอบครัวของตน หลายชายก็เสีย ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย อยากถามนักสิทธิมนุษยชนว่าเหตุใดถึงไม่ออกมาให้กำลังใจ หรือมาเรียกร้องให้กัมพูชามีการเยียวยา หรือรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำ
- ส.ว.อังคณา ห่วงรัฐบาลทำงานยาก หลังปล่อยอินฟลูฯ เปิดเสียงหลอนข่มขวัญกัมพูชา
- นักสิทธิสตรี แถลงการณ์ ยืนเคียงข้าง ‘อังคณา’ ย้ำสันติภาพไม่เกิดจากความเกลียดชัง
นายสุธีร์กล่าวอีกว่า การใช้เสียงอาจจะใช้ในยามวิกาล แต่ก็เป็นผลดีที่ว่าทำให้ทหารที่กำลังหลับหรือเหนื่อยได้ตื่นตัวมาปกป้องประเทศชาติ แต่ท่านเคลื่อนไหวบอกว่าไม่สมควร แต่การที่เด็ก 8 ขวบเสียชีวิตคาที่ตรงนี้ ท่านคิดว่าเหมาะสมแล้วหรือ แล้วท่านไปนิ่งอยู่ที่ไหน เด็ก 8 ขวบไม่รู้เรื่องรู้ราว ทำไมไม่เอาประเด็นนี้ไปฟ้องศาลโลกหรือศาลต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชาวโลกรับรู้ ให้ชาวโลประณามการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม เพราะอะไรแค่เสียงเล็ดลอด ท่านก็เป็นเดือดเป็นแค้นแทนเขมร แต่เด็ก 8 ขวบเสียชีวิตกลับไม่สนใจ และเป็นเพราะอะไรมาเคลื่อนไหวตอนนี้กับเรื่องของเสียงตอนนี้ ตอนแรกไปอยู่ที่ไหนมา
นายสุธีร์กล่าวด้วยว่า ส่วนเหตุการณ์ชายแดนก็อยากให้จบในรุ่นพวกเรา อย่าให้ถึงรุ่นลูกหลานที่อาจจะเกิดสงครามอีก อยากให้สร้างรั้วตลอด 800 กิโลเมตรให้จบและจัดการปัญหาให้สิ้นซาก รุ่นนี้ยังทำได้ขนาดนี้แล้วรุ่นต่อไปจะเป็นอย่างไร เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่เขาก็จะเอามารุกรานเหมือนเดิม
“เขมรไว้ใจไม่ได้ อย่างที่ทุกท่านรู้ ฉันใดก็ฉันนั้น วันข้างหน้าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้หรือรุนแรงกว่านี้ ก็ขอให้ทำให้จบเลย ให้เบ็ดเสร็จไปเลย ขวัญกำลังใจคนชายแดนเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะ ไม่กลัวสงครามแล้ว พร้อมอพยพ ให้ทหารจัดการ ให้แต่ทุกอย่างจบ ทหารไม่ควรที่จะมาเสียขา เสียอธิปไตยจากการที่เขมรละเมิดหลายรื่อง แต่นักสิทธิมนุษยชนกลับเงียบ” นายสุธีร์กล่าว