พัทยาเอือม นทท.ไม่สนโลก เริงรักโชว์ริมระเบียงคอนโดหรู วอนจนท.กวดขัน

ฉาวอีก นักท่องเที่ยวเริงรักริมระเบียงคอนโด กลางเมืองพัทยา ไม่แคร์สายตาใคร
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนโดยนำคลิปวิดิโอว่า มีนักท่องเที่ยวไม่ทราบสัญชาติแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยมีเพศสัมพันธ์กันริมระเบียงคอนโดมิเนียมหรู บนถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยไม่แคร์สายตาใครแต่อย่างใด
หลังได้รับแจ้ง ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณคอนโดดังกล่าว ซึ่งอยู่ในย่านชุมชนพลุกพล่าน โดยบริเวณตามคลิปวิดีโอนั้นเป็นคอนโดชื่อดัง บริเวณถนนสาย 2 เมืองพัทยา มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก
จากการสอบถาม วินมอเตอร์ไซค์ อายุ 31 ปี เล่าว่า ขณะรอลูกค้าอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามคอนโด หลังฝนหยุดตกประมาณบ่ายสองโมง ได้เหลือบไปเห็นนักท่องเที่ยวคู่หนึ่งกำลังมีพฤติกรรมลักษณะคล้ายมีเพศสัมพันธ์กันอยู่บริเวณริมระเบียง โดยไม่สนใจสายตาของผู้คนที่เดินผ่านไปมา สร้างความตกใจ จนคนแถวนั้นต่างหันไปดูและถ่ายคลิปโดยไม่สนใจสายตาคนบริเวณด้านล่างแต่อย่างใด
วินมอเตอร์ไซค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบและตักเตือน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอีก เพราะอาจทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในฐานะแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติเสื่อมเสีย และนักท่องเที่ยวบางรายอาจเข้าใจผิดว่า “เมืองพัทยา ใครจะทำอะไรก็ได้”