ลงทะเบียนร้านค้า คนละครึ่งพลัส วันแรกคึกคัก พ่อค้าแม่ค้าสมัครพรึบ เชื่อกระตุ้นศก.ได้แน่

ลงทะเบียนร้านค้า คนละครึ่งพลัส วันแรกคึกคัก พ่อค้าแม่ค้า สมัครร่วมโครงการพรึบ
ลงทะเบียนร้านค้า – เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นวันแรกที่ โครงการคนละครึ่งพลัส เปิดให้พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ จ.ชัยนาท ตามร้านขายของชำ ตลอดจนร้านค้าริมทางต่างนำสมาร์ทโฟนออกมากดตรวจสอบสิทธิ์ และสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เวอร์ชั่นนายกหนู ตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียน 06.00 น.
โดยพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่บอกว่า เคยลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เฟสก่อนในสมัยรัฐบาลลุงตู่แล้ว ทำให้การเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ไม่ยุ่งยาก ถ้าจำรหัสได้ หรือเตรียมบัตรประชนไว้พร้อมทำรายการใช้เวลาไม่เกิน 10-15 นาทีก็เสร็จเรียบร้อยได้แบบไม่ยุ่งยาก
นายบรรจง พุ่มโพธิ์ เจ้าของร้านขายของชำใน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาทกล่าวว่า เมื่อเฟสก่อนรัฐบาลลุงตู่ โครงการคนละครึ่งก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการจับจ่ายในชุมชนให้คึกคักมากจนเห็นได้ชัด และในเฟสของรัฐบาลนายกหนู ตนคิดว่าน่าจะช่วยให้การค้าขายเศรษฐกิจระดับชุมชนกลับมาคึกคักได้อีกเช่นกัน เพราะตามโครงการจะสร้างกำลังซื้อมหาศาลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากอย่างแน่นอน เพราะต่างคนต่างถือเงินอยู่ในมือ การใช้จ่ายจึงเกิดขึ้นได้ง่ายตามความต้องการพื้นฐานของผู้บริโภค
นางวันดี ขาวสนิท แม่ค้าน้ำปั่นกาแแฟโบราณ ตลาดสดภาษีซุง ในตัวเทศบาลเมืองชัยนาทเองก็บอกว่า ตนเองเข้าไปอัพเดทข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่ช่วง 06.00 น. ซึ่งในวันนี้ที่เป็นวันแรกในการเปิดลงทะเบียน ยังไม่พบปัญหาแอพฯช้าหรือล่ม ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าจะได้รับการพัฒนาขึ้นมามาก
ตนมองว่าโครงการคนละครึ่งพลัส จะช่วยให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดีมากๆ แม้ว่าจะไม่ถึงระดับเรียกพายุได้ แต่ก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประชาชนระดับรากหญ้าดีขึ้น เพราะอย่างตนมีสถานะทั้งเป็นร้านค้าที่ให้บริการ และเป็นทั้งผู้ใช้สิทธิ์เอง เมื่อมีรายได้จากโครงการ ก็นำไปใช้จ่ายอุดหนุนสินค้าเพื่อนบ้านต่อกันไปเป็นลูกโซ่ ซึ่งจะเกิดการกระเพื่อมของเม็ดเงิน ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมอย่างแน่นอน