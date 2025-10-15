พลเมืองดี เล่านาทีช่วย เทสลาพุ่งตกน้ำ รถจมมิดแล้ว ได้ยินเสียง ‘คนขับ’ – ปั๊มหัวใจแต่สุดยื้อชีวิต

พลเมืองดี เล่านาทีช่วย TESLA พุ่งตกน้ำ รถจมมิดแล้ว ได้ยินเสียง ‘คนขับ’ – ปั๊มหัวใจแต่สุดยื้อชีวิต
เมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 15 ตุลาคม ร.ต.อ.สายชล อดใจ รอง สว.สอบสวน สภ.หนองเสือ ได้รับแจ้งเหตุว่ามีประชาชนขับรถเก๋งเสียหลักจมน้ำบริเวณ ถนนเลียบคลอง 10 ม.4 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี จึงรุดเข้ายังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูและแพทย์เวร รพ.หนองเสือ
ที่เกิดเหตุอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูและพลเมืองดีได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบที่อยู่ในรถเก๋งทันทีโดนการทุบกระจกบนหลังคารถและนำร่างผู้ประสบเหตุออกจากตัวรถและนำขึ้นบนพร้อมการ CPR เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุประมาณ 30 นาที ทราบชื่อ นายวิทย์ธวัช อายุ 55 ปี ชาว กทม.ผู้ขับขี่รถเก๋งไฟฟ้ายี่ห้อ TESLA Model 3 ป้ายทะเบียนกทม. เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานรถลากจูงเพื่อนำรถที่ตกคลองขึ้นมา
จากการสอบถาม นายอดิศักดิ์ เหมือนโพทอง พลเมืองดี กล่าวว่า ตนและเพื่อนของตนที่เป็นอาสากู้ภัยได้เห็นเหตุการณ์จึงรีบเข้าช่วยเหลือแต่รถนั้นได้จมน้ำไปแล้ว ระหว่างเข้าไปช่วยเหลือได้ยินเสียงทุบกระจกจากภายในรถจากผู้ประสบเหตุ จากนั้นตนและเพื่อนได้ใช้ตัวยิงกระจกเข้ายิงที่หลังบริเวณหลังคารถเก๋งและดึงมือผู้ประสบเหตุออกจากบริเวณในรถ ส่วนจุดที่รถเก๋งเสียหลักลงคลองลอยมาจนถึงจุดที่จมนั้นห่างกันประมาณ 100 กว่าเมตร
ด้าน ร.ต.อ.สายชล อดใจ รอง สว.สอบสวน สภ.หนองเสือ ได้มาตรวสอบที่เกิดเหตุพร้อมถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานและมอบหมายให้อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มเติมที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเพทพรัตนราชสุดาฯ (รพ.มศว.คลอง 16 ) อีกครั้ง จากนั้นจะติดต่อญาติผู้เสียชีวิตมารับศพผู้เสียเพื่อไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไป