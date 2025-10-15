ชาวบ้านโอด ไม่มีเงินซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ ใช้ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส วอนรบ.ช่วยกลุ่มตกหล่น

คนแน่นกรุงไทย แห่ถามยืนยันตัวตน รอลงทะเบียน คนละครึ่ง พลัส โอดไม่มีเงินซื้อสมาทโฟน วอนรบ.ผุดแนวทางช่วย
จากกรณีที่ ครม.เห็นชอบโครงการ คนละครึ่ง พลัส กระตุ้นเศรษฐกิจดันจีดีพีไตรมาส 4 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี 2568 โดยเปิดให้ ร้านค้า สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ จุดตั้งบูธกระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม-19 ธันวาคม 2568
สำหรับประชาชน จะเปิดให้ผู้ที่อายุ 16 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนผ่านแอพพ์เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม 2568 เวลา 06.00-22.00 น. ใช้สิทธิวันที่ 29 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2568
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจาก จ.บุรีรัมย์ พบประชาชนที่ไม่สามารถกดยืนยันเพื่อเตรียมลงทะเบียน รับสิทธิโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ต่างไปต่อคิวเพื่อขอรับบริการจากธนาคารกรุงไทยแต่ละสาขาเป็นจำนวนมาก
ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาคูเมือง พบชาวบ้านที่ไม่เข้าใจ ต่างรับบัตรคิวเพื่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ว่าตัวเองมีคุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ลงทะเบียน “คนละครึ่ง พลัส” หรือไม่ เพื่อเตรียมลงทะเบียนในวันที่ 20-26 ตุลาคม เพราะบางคนใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟน และบางคนไม่มีแม้แต่โทรศัพท์มือถือ
นางนิศาชน อายุ 60 ปี ชาว อ.คูเมือง เล่าว่า ที่บ้านได้รับสิทธิคนละครึ่ง 2 คน สามีไม่มีโทรศัพท์ ส่วนตนเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่า จึงจำเป็นต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่มา 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท รวมเป็น 5,000 บาท แต่จะได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ 2,000 บาท เท่ากับขาดทุนไป 1,000 บาท แต่ก็จำเป็นต้องสู้ เผื่อรัฐบาลจะมีโครงการแบบนี้ต่อไปอีก อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือคนจนแบบนี้ต่อไปอีก
นายทองสา อายุ 61 ปี ชาว อ.แคนดง อาชีพทำนา เล่าว่า มีโทรศัพท์ที่ใช้งานมาเกือบ 4 ปีแล้ว ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ของธนาคารแล้วได้รับคำตอบว่าเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่า จะต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ แต่ตนไม่มีเงินซื้อเครื่องใหม่ จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มที่มีโทรศัพท์รุ่นเก่า หรือไม่มีโทรศัพท์ ซึ่งยังมีอีกเป็นจำนวนมาก
ขณะที่นางโฮม อายุ 76 ปี ชาว อ.แคนดง เล่าว่าหลังจากสามารถลงทะเบียนได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งถือเป็นโครงการที่ดี เงินที่ได้มาก็จะแบ่งเบาภาระ จะได้ซื้อหมาก พลูในราคาถูก
