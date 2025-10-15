ร้านค้า แห่ลงทะเบียน ร่วม คนละครึ่ง พลัส วันแรกคึกคัก แม่ค้าหวังดันยอดขายเพิ่ม
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม เจ้าหน้าที่จากธนาคารธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่บริเวณตลาดอิ่มเอม สระบุรี เพื่อพบปะและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าประชาชน ในการแนะนำการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาล โดยเจ้าหน้าที่จะให้คำชี้แจง แนะนำ เพื่อคลายข้อกังวลและข้อสงสัยต่าง ๆ ให้กับพี่น้องประชาชนและ ผู้ประกอบการ และอำนวยความสะดวกประชาชน ผู้ประกอบการกรณีพบปัญหาในขั้นตอนการดำเนินการด้วย
โดยร้านค้าที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งมาแล้ว และผ่านเกณฑ์ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยอัพเดทถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด กดยอมรับเงื่อนไขโครงการที่รูปแบนเนอร์โครงการ “คนละครึ่ง..พัลส” สำหรับร้านค้าใหม่ เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15-19 ต.ค.68 รู้ผลภายใน 3 วัน ร้านค้าใหม่ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินสำเร็จพร้อมเตรียมบัตรประชาชนรูปถ่ายร้านค้าของเจ้าของเป็นการประกอบกิจการ ส่วนร้านค้าบุคคลธรรมดาหรือวิสาหกิจชุมชน OTOP นำแบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อยื่นยันการประกอบการจริง ส่วนร้านนิติบุคคลรายย่อยธุรกิจเฉพาะแนะนำฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อส่งตรวจข้อมูลหน่วยงานรัฐ นำเอกสารที่ได้รับการยืนยันแล้วติดต่อธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา หรือจะสมัครผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นกัน สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปถุงเงิน เพื่อตรวจสอบเข้าโครงการฯคนละครึ่ง..พลัส
ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่ง พลัส จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 16 ปีขึ้นไป มีบัตรประชาชน และต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ประกอบการ ร้านค้า สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 19 ธันวาคม 2568 ผ่าน www.คนละครึ่งพลัส.com หรือ https://www.xn--42caj4e1a2ame9b2cq0dyo.com/ ประชาชนทั่วไปสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2568 (เวลา 06.00–22.00 น.) ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” และสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 นี้
ขณะที่รูปแบบการใช้สิทธิ กลุ่มผู้ยื่นภาษีจะได้สิทธิสูงสุด 2,400 บาทต่อคน ส่วนกลุ่มทั่วไปจะได้สิทธิสูงสุด 2,000 บาทต่อคน ซึ่งจำกัดการใช้ไม่เกิน 200 บาทต่อวัน โดยรัฐบาลจะร่วมจ่าย 50% ของค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง และร้านค้าจะรับเงินผ่านแอปถุงเงิน
ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสำหรับประชาชน โทร. 0-2111-1122 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ 24 ชั่วโมง โดยสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนหรือวงเงินคงเหลือ โทร. 0-2111-1122 กด 2 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์ 24 ชั่วโมง หรือสอบถามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3510, 3238, 3313, 3512, 3532 หรือ 3502 ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โดยผู้ประกอบการร้านค้า กล่าวว่า รู้สึกดีใจอย่างมาก ที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีโครงการคนละครึ่ง พลัส ต่อเนื่องจากโครงการคนละครึ่ง ในครั้งที่แล้ว ช่วยให้ร้านค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการมียอดขายเพิ่มขึ้น โครงการนี้นอกจากช่วยร้านค้าขนาดเล็กแล้ว ยังช่วยกระตุ้นการจับจ่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และขอขอบคุณรัฐบาลที่นำโครงการคนละครึ่งฯ กลับมาให้ประชาชนได้ใช้จ่ายอีกครั้ง และอยากให้มีโครงการอย่างนี้ต่อเนื่องไปอีก