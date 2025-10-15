เบตง คุมเข้มชายแดน หลังเหตุรุนแรงหลายพื้นที่ ตั้งจุดตรวจ ธารโต-พรมแดนมาเลเซีย

ยะลาคุมเข้มหลังผู้ก่อเหตุรุนแรงสร้างสถานการณ์ความไม่สงบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยะลา – คุมเข้มบูรณาการหน่วยกำลัง 4 ฝ่าย ปกครอง ตำรวจ ทหาร พลเรือน นายอำเภอเบตงเรียกประชุมโต๊ะข่าวความมั่นคง ภายหลังกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง(ผกร.)ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป้าหมายอ่อนแอ และก่อเหตุปล้นร้านทอง ลอบวางระเบิด ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าวด้านความมั่นคง ร่วม 4 ฝ่าย (ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร พลเรือน ) เข้าร่วมประชุมหารือในสถานการณ์ที่เกิดความรุนแรงปะทุขึ้นอีก
โดยการประชุมได้ประเมินข่าวสารที่เกิดขึ้นในระดับต่างๆ เพื่อเป็นกลไกในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานข่าวกรองและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อให้ผู้บริหารระดับอำเภอ (นายอำเภอ) สามารถวางแผนและสั่งการได้อย่างทันท่วงที
โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำนโยบายสำคัญ ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด กำหนดแผนเชิงรุกในการป้องกันการก่อเหตุรุนแรง และเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการเสริมสร้างความมั่นใจและความอุ่นใจแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว
นายอิสสะมาแอ ยาโกะ กล่าวว่า ภายหลังการประชุมได้สั่งการให้บูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติ ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ให้ตั้งจุดตรวจ-จุดสกัดบนถนนสุขยางค์ เส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง อ.ธารโต และพรมแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในการช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารหากพบบุคคลต้องสงสัยหรือพบเห็นรถยนต์ รถจักยานยนต์ มาจอดผิดที่ และกล่องสิ่งของที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโดยนำมาตั้งหรือวางใส่กล่องพัสดุต่างๆเมื่อพบเห็น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันทีเพื่อเข้าทำการตรวจสอบทันที
ในส่วนของกองกำลังที่รับผิดชอบเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ทั้งทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ตม.และกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ได้ร่วมลาดตระเวนทั้งเดินเท้าและลาดตระเวนด้วยรถยนต์ตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อป้องกันบุคคลเป้าหมายด้านความมั่นคงลักลอบเข้าออกตามช่องทางธรรมชาติ ควบคู่กับการตั้งจุดตรวจบนถนนเลียบชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมีการตั้งจุดตรวจร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงหลายฝ่าย
พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการมีหนังสือเดินทางหรือหนังสือผ่านแดนที่ถูกต้องในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท รอบคอบ และเข้มข้น เพื่อให้ผลลัพธ์เชิงรูปธรรมในการรักษาความปลอดภัย และสร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืนให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป