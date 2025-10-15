พ่อค้าแม่ค้าตลาดตรัง แห่ร่วมคนละครึ่ง หนุนยอดขาย ยังมีเสียงแตกผวาภาษีย้อนหลัง ลังเล ไม่ร่วม

พ่อค้าแม่ค้าตลาดตรัง แห่ร่วมคนละครึ่ง เชื่อกระตุ้นศก.-หนุนยอดขาย-ช่วยลูกค้าประหยัดค่าครองชีพ ยังมีเสียงแตกบางรายผวาภาษีย้อนหลัง มีทั้งลังเลและไม่ร่วม
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัส ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลนครตรัง ภายในเขตเทศบาลนครตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง พบว่ามีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจร่วมโครงการและไม่ร่วมโครงการ
โดยนายรหัส ประสงค์นิทัศน์ พ่อค้าไข่ ภายในตลาดสดเทศบาลนครตรัง กล่าวว่า ที่ผ่านมาร้านตนร่วมโครงการคนละครึ่งมาตลอด ครั้งนี้ก็ลงทะเบียนร่วมโครงการเช่นกัน เพราะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้
ด้านนางศิริมล เกตุมอญ แม่ค้าข้าวแกง กล่าวว่า มีลูกค้าประจำมาถามเยอะว่าร้านจะร่วมโครงการคนละครึ่งหรือไม่ ซึ่งตนก็บอกกับลูกค้าไปว่าร่วมโครงการคนละครึ่งเหมือนครั้งก่อนๆ โดยลูกค้าประจำของร้านจะเป็นกลุ่มคนทำงานรายวัน ลูกจ้างห้างร้าน หากร้านเราร่วมโครงการ เขาจะได้ประหยัดรายจ่ายประจำวันลง โดยทางร้านขายข้าวแกงราคา 30-40 บาท แกงถุง ถุงละ 40-60 บาท เท่านั้น ซึ่งหากลูกค้าเขาซื้อในราคาคนละครึ่ง ก็สามารถช่วยเขาประหยัดและได้กินอิ่ม
นางกรรณิการ์ เพ็งหนู แม่ค้าผักตลาดสดเทศบาลนครตรัง กล่าวว่า ตนไม่เคยลงร่วมโครงการในฐานะร้านค้ามาก่อน ครั้งนี้ก็จะไม่ร่วมโครงการเหมือนเดิม แม้ลูกค้าจะมาถามค่อนข้างเยอะว่ามาจ่ายคนละครึ่งได้ไหม ตนขายผักกำไรไม่ได้มาก กลัวจะโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง แต่ก็คาดว่าเมื่อรัฐบาลมีโครงการคนละครึ่งออกมา จะทำให้บรรยากาศในตลาดคึกคักขึ้น
ขณะที่นางธนพร คงโคก แม่ค้าขายปลา กล่าวว่า ครั้งก่อนตนร่วมโครงการคนละครึ่ง แต่ครั้งนี้ตนยังไม่ตัดสินใจว่าจะร่วมโครงการหรือไม่ เพราะกลัวเรื่องภาษีย้อนหลัง เท่าที่ตนได้คุยกับเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าด้วยกัน หลายคนก็ไม่ร่วมโครงการ เพราะกลัวเรื่องภาษีย้อนหลังเช่นกัน