กู้ภัยระดมเรือค้นหาสาวท้อง 7 เดือน เหยื่อเรือล่ม ญาติ จุดธูปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หวังน้องปลอดภัย เปิดภาพสุดท้ายก่อนเรือจม
ความคืบหน้ากรณี เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 14 ตุลาคม เรือยนต์ลากจูงเกิดอุบัติเหตุล่มกลางแม่น้ำป่าสัก ใกล้กับท่าเทียบเรือ ใน ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา นายศิราวุฒิ โพธิ์บางหวาย อายุ 24 ปี คนขับเรือหลุดออกมาจากเรือ ส่วน น้องขิง นางสาวเพ็ญนภา มากสาคร อายุ 21 ปี ภรรยาคนขับเรือ ซึ่งกำลังตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน สูญหายไปในแม่น้ำป่าสัก หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำเร่งค้นหา พร้อมกับ กู้เรือขึ้นจากน้ำเป็นผลสำเร็วจใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง สำรวจในเรือไม่พบน้องขิง ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ต.ค. เจ้าหน้าที่จากสมาคมหน่วยกู้ภัยรวมใจอยุธยา นำเรือจำนวน 10 ลำ พร้อมด้วยนักประดาน้ำ ทีมเจ้าพระยา ล่องไปตามแม่น้ำป่าสัก ตั้งแต่จุดเกิดเหตุ ไปจนถึงสามแยก วังน้ำวน ของแม่น้ำเจ้าพระยา-แม่น้ำป่าสัก บริเวณหน้าวัดพนัญเชิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะยทางประมาณ 13 กิโลเมตร
ทางครอบครัว และญาติของ น้องขิง มาเฝ้าติดตามภารกิจอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมกัน จุดธูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่เจ้าทาง และพระแม่คงคา ขอให้พบตัวของน้องขิง ร่างหลานสาวโดยเร็ว
นางสาว พัชราพร บุญหล้า อายุ 24 ปี พี่สาว กล่าวว่า น้องขิง เป็นเด็กดีขยัน และน้องว่ายน้ำเก่งมาก ได้พุดคุยกับสามีของน้อง ได้เข้ามาขอโทษและบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุ เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่กำลังดึงเรือลากเรือบรรทุกสินค้า ได้หันไปมอง น้องขิงภรรยา ก่อนที่เรือจะเสียหลักพลิกคว่ำ ยังมีความหวังที่น้องขิง จะปลอดภัยเพราะน้องว่ายน้ำเก่ง
ด้าน นายอภินันท์ สุขสมบูรณ์ อายุ 46 ปี เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากจุดบางบาล 308 เปิดเผยว่า วันนี้จะใช้เรือท้องแบนเป็นหลักในการค้นหา และยังไม่ใช้ชุดประดาน้ำ เนื่องจากคาดว่าร่างผู้สูญหายอาจลอยขึ้นมาแล้ว กระแสน้ำในพื้นที่ไม่แรงมาก เชื่อว่าร่างน่าจะอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “อั๋น ศักดิ์ดา” โพสต์ภาพหญิงสาวผู้สูญหาย ขณะสวมเสื้อชูชีพ ยืนอยู่ข้างเรือก่อนเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งคาดว่าเป็นภาพสุดท้ายก่อนเกิดเหตุเรือล่มกลางแม่น้ำ