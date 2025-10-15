ปชช.เข้าใจคลาดเคลื่อน แห่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสพร้อมร้านค้า แน่นแบงก์
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันแรกที่โครงการคนละครึ่งพลัสเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้ค้าในพื้นที่ จ.ชัยนาท ทั้งร้านค้าริมทาง ร้านขายของชำ พ่อค้าแม่ค้าต่างก็นำสมาร์ทโฟนออกมาตรวจสอบสิทธิและสมัครเข้าร่วมกโครงการคนละครึ่งพลัส กันตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียน 06.00 น. โดยพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่บอกว่า เคยลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เฟสก่อนในสมัยรัฐบาลลุงตู่แล้ว ทำให้การเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ไม่ยุ่งยาก และเชื่อมั่นว่าคนละครึ่งพลัสจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้เป็นอย่างดี
ขณะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาชัยนาท ในตัวเมืองชัยนาท ก็มีความคึกคักอย่างมาก มีประชาชนมาต่อแถวรอคิวยืนยันตัวตันและสมัครคนละครึ่งพลัสจำนวนกว่า 100 คน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดคิวในการเข้าใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ครั้งละ 10 คิว โดยเมื่อตรวจาสอบก็พบว่า ในจำนวนนี้เกินครึ่งหนึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่มายืนยันตัวตน ไม่ได้เป็นร้านค้าที่มาสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งชาวบ้านอย่างคุณยายสายันต์ ที่เดินทางมาจากพื้นที่ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท ก็บอกว่า เห็นว่าวันนี้เปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่ง ซึ่งคุณยายเคยสมัครไว้แล้ว แต่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เลยต้องเดินทางมาที่ธนาคาร เพื่อแจ้งเปลี่ยนเบอร์มือถือ และยืนยันตัวตน โดยเข้าใจว่าเปิดให้ประชาชนทั่วไปมาสมัครรับสิทธิในวันนี้
แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็รับทำรายการให้ทั้งหมด เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดินทางมาเสียเที่ยว ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่า ปกติแล้วคนที่เคยร่วมโครงการ ถ้าร้านค้าไม่มีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับแอพพ์ถุงเงิน หรือแอพพ์เป๋าตังสำหรับประชาชนทั่วไป ก็สามารถทำรายการยืนยันรับสิทธิเข้าร่วมโครงการได้ด้วยตนเองที่บ้าน แต่รายใดติดขัดปัญหาก็สามารถเดินทางมาที่ธนาคาร ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทำรายการให้ โดยให้นำบัตรประชาชนมาด้วยเพื่อยืนยันตัวตน