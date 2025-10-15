ตำรวจเมืองคอนเปิดปฏิบัติการ ล้างบางท่อดัง ประกาศศึกเด็กแว้นกวนเมือง จัดหนักไม่เว้นลูกหลานตัวเอง

ตำรวจเมืองคอนเปิดปฏิบัติการ “ล้างบางท่อดัง” ประกาศศึกเด็กแว้นกวนเมือง “รองธี” นำทีมลุยยึดรถแต่งซิ่ง-คุณยายร้องสังคมเดือดร้อน ขอจัดหนักไม่เว้นลูกหลานตัวเอง
วันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการปราบปรามกลุ่มรถจักรยานยนต์แต่งซิ่ง–ท่อดังในเขตเมืองนครศรีธรรมราชเริ่มเข้มข้นขึ้น หลังสิ้นสุดช่วงรณรงค์เตือนผู้ปกครองให้ปรับสภาพรถกลับสู่มาตรฐานเดิม ล่าสุด พ.ต.อ.กิตติชัย ไกรนรา ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช สั่งเดินหน้าใช้มาตรการเด็ดขาด มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธีระพล พุ่มชัย รอง ผกก.ป. หรือที่ชาวบ้านรู้จักในนาม “รองธี” ลงพื้นที่ตรวจยึดรถแต่งซิ่งท่อดังอย่างเข้มงวด
โดยชุดปฏิบัติการของ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ร่วมกับสายตรวจตำบลบางจาก และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ได้ลงพื้นที่ หน้าตลาดสดปากเนตร ตำบลบางจาก ทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่มีท่อเสียงดังรบกวนประชาชน ซึ่งเข้าข่ายดัดแปลงสภาพรถผิดกฎหมาย
พ.ต.ท.ธีระพล เปิดเผยว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เพื่อคืนความสงบสุขให้แก่ประชาชน หลังมีการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องว่ากลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถเสียงดัง ซิ่งป่วนเมืองในหลายเส้นทางสำคัญ อาทิ เส้นทางนครศรีธรรมราช–ปากพนัง เส้นรอยต่ออำเภอพระพรหม–ท่าศาลา ถนนสายอ้อมค่าย–ปากพูน–เทิดพระเกียรติ ถนนสายหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏถึงพรหมคีรี
“เราหมดเวลาการเตือนแล้วครับ ต่อจากนี้หากพบรถแต่งท่อดัง จะตรวจยึดทันที ส่งศาลดำเนินคดี และพิจารณาริบรถตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่าง” พ.ต.ท.ธีระพล กล่าว
ขณะเดียวกัน ได้เกิดภาพสะเทือนใจเล็กน้อยเมื่อ คุณยายวัยชราในพื้นที่ ซึ่งทนเสียงท่อดังไม่ไหว ได้เดินเข้ามาพูดกับเจ้าหน้าที่ว่า “ขอให้ตำรวจจัดการเด็ดขาดเถอะลูก ยายเดือดร้อนเต็มทีแล้ว จะเป็นหลานยายเองยายก็ยอม” สะท้อนถึงความอึดอัดของชาวบ้านที่ต้องทนทุกข์จากพฤติกรรมกวนเมืองของกลุ่มวัยรุ่น
ทั้งนี้ สภ.เมืองนครศรีธรรมราชประกาศจะ ยกระดับปฏิบัติการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่สีแดง หากยังมีการฝ่าฝืน จะดำเนินคดีถึงที่สุด ไม่ละเว้นผู้ใด เพื่อสร้างเมืองนครศรีธรรมราชให้กลับมาสงบ ปลอดภัย และน่าอยู่ดังเดิม