ปักหมุด’เมืองเทพสถิต’
ทัวร์เส้นทางสายมู ดูวิวเทือกเขาพังเหย
ที่ จ.ชัยภูมิ ช่วงเทศกาลวันออกพรรษาปลายฝนต้นหนาวปีนี้ นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ทำพิธียกช่อฟ้าหอพระไตรปิฎกเทพสถิต และเปิดตลาดชุมชน “ตลาดญัฮกุรเทพสถิต”
โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ที่ธรรมสถานเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ นายวรวิทย์ นามมหานวล นายอำเภอเทพสถิต ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่เปิดแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยว แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ จ.ชัยภูมิ
โดยนายวรวิทย์ นามมหานวล นายอำเภอเทพสถิต และนายสมศักดิ์ กาญจนะคช หัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เป็นมัคคุเทศก์ นำพาชมเปิดจุดส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งใหม่ เริ่มออกเดินทางจากหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ไปชมแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรในพื้นที่ 7 จุดหลัก ทั้งสายธรรมชาติ เที่ยวเชิงสวนเกษตร สินค้าแปรรูป และจุดแวะเที่ยวชมวัดสายบุญ-สายมู พร้อมประกาศเตรียมการรับนักท่องเที่ยวช่วงปลายฝนต้นหนาว สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวชมได้แล้วในปีนี้
เริ่มต้นออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าจากตัวเมืองชัยภูมิ เริ่มจุดที่ 1 เข้าชมหอระฆัง วัดเขาพังเหย ต.โป่งนก จุดชมวิวบนยอดสูงเทือกเขาพังเหย เพื่อชมวิวทิวเขาที่สลับซับซ้อนสัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ได้อย่างสวยงาม ซึ่งในจุดหอระฆังเป็นสัญลักษณ์สถาปัตยกรรมสวยงามทางศาสนาและวัฒนธรรม เชื่อมโยงความศรัทธาของชุมชน วัดเขาพังเหย หรือวัดเขาบังเหยชุมพลสีมาราม ซึ่งเป็นวัดป่าวิวสูงที่สวยงามเงียบสงบ ร่มรื่น และเปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมศิลป์
ที่วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านซับมงคล ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ก่อตั้งขึ้นโดยพระอาจารย์เฉลิมชัย ฐิตตธมโม (หรือพระอาจารย์นก) จุดเด่นคือบรรยากาศที่ร่มรื่นบนเทือกเขาพังเหย สงบร่มเย็นเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และสถาปัตยกรรมงดงามพร้อมจิตรกรรมและประติมากรรมที่โดดเด่นตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา บริเวณทางเข้าวัดมี “สิงโตคู่” ตั้งเด่นสวยงามสะดุดตา ถือเป็นแลนด์มาร์กที่ใครขับรถผ่านหน้าวัดในจุดนี้จะต้องแวะถ่ายภาพเพื่อความเป็นสิริมงคล
ก่อนไปจุดที่ 2 บริเวณน้ำตกสะพานหิน ต.โป่งนก ที่มีน้ำตกเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นด้วยป่าไม้ เดินชมสะพานหินที่เกิดจากธรรมชาติ สวยแปลกตา สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นจากละอองน้ำในฤดูปลายฝนมีน้ำไหลผ่านที่สวยงาม และเยี่ยมชมลานจำหน่ายสินค้า ชวนชิมช้อป สุดยอดอาหารพื้นถิ่นซอฟต์พาวเวอร์วิถีชีวิตชาวญัฮกุร หรือชาวบน ชาวมอญโบราณ เป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่มีแต่ภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียน ที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ
ไปต่อที่จุดที่ 3 สวนเสาวรสเทพสถิต ชิมเสาวรสรสหวานแท้ ที่ขึ้นชื่อของ อ.เทพสถิต เมนูแนะนำที่มีสินค้ากลุ่มของวิสาหกิจชุมชน อ.เทพสถิต มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้นานาชนิด
จุดที่ 4 บริเวณน้ำตกเทพพนา ที่มีศักยภาพของ อ.เทพสถิต เป็นเมืองแห่งขุนเขาต้นน้ำจากเทือกเขาพังเหย มีน้ำตกในพื้นที่สวยงามที่สามารถมาท่องเที่ยวยาวข้ามจนไปถึงช่วงหน้าร้อนของทุกปีได้อีกด้วย ท่ามกลางบรรยากาศผืนป่าธรรมชาติ มีน้ำไหลเย็น เหมาะสำหรับการพักผ่อน ถ่ายรูป และเล่นน้ำตกคลายร้อน นักท่องเที่ยวเริ่มให้ความนิยมพากันเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงปีที่ผ่านมา
จุดที่ 5 ในช่วงแวะรับประทานอาหารกลางวันที่สวนเทพพนา ที่เป็นจุดรองรับนักท่องเที่ยวคณะทัวร์ต่างๆ จำนวนมาก จะต้องพากันแวะลิ้มรสอาหารพื้นบ้านสุดอร่อยหาทานยาก เมนูขึ้นชื่อ อะโวคาโดปั่น ผลผลิตจากสวนเกษตรปลอดสารพิษทุกประเภท
หลังอิ่มท้องไปต่อที่จุด 6 ที่น้ำตกเทพประทาน ซึ่งน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งของ อ.เทพสถิต มีน้ำไหลผ่านตลอดปี น้ำใสไหลเย็น ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมความสวยงามของน้ำตกเพื่อย่อยอาหาร ที่เหมาะแก่การพักผ่อน
จุดที่ 7 ในช่วงเย็นแหล่งท่องเที่ยวสายมูก่อนค่ำชมความงามของธรรมสถานเทพสถิต กราบสักการะพญานาคปู่นิลกาฬ องค์ปู่นิลกาฬนาคราช ธรรมสถานเทพสถิต ตั้งอยู่ใน ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต โดยมีจุดเด่นสำคัญ คือ องค์ปู่นิลกาฬนาคราชขนาดใหญ่ที่สุดใน จ.ชัยภูมิ ที่ดึงดูดความสนใจจากผู้คนในพื้นที่และต่างจังหวัดที่ชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวสายมูได้มาเคารพสักการะกันไม่ขาดสาย และมีการเปิดตลาดชุมชน “ตลาดญัฮกุรเทพสถิต” มีสินค้าอาหารของดีขึ้นชื่อ จ.ชัยภูมิ ได้อีกจำนวนมาก ที่ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนศรัทธาและมากราบไหว้ขอพร
ก่อนปิดท้ายการเดินทางด้วยความเป็นสิริมงคล นักท่องเที่ยวจะได้เข้าที่พักตามสถานที่ต่างๆ เป็นการเปิดรวมเส้นทางท่องเที่ยวหลักต้อนรับเทศกาลออกพรรษาช่วงปลายฝนต้นหนาวได้ในปีนี้ที่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ที่เป็นเส้นทางแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ จ.ชัยภูมิ ในปีนี้ด้วย
นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เตรียมวางแผนการเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงปลายฝนต้นหนาว แวะเที่ยวเมืองรองแห่งนี้ ที่ อ.เทพสถิต ด้วยการมาสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย ธรรมชาติที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน ชมชิมช้อปอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ
นอกจากช่วงเทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวบานหนึ่งเดียวในโลกในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ถึงแม้จะหมดช่วงชมเทศกาลทุ่งดอกกระเจียวบานหนึ่งเดียวในโลกลงแล้ว แต่ยังมีสถานที่อื่นๆ ในพื้นที่อีกหลากหลายที่นักท่องเที่ยวยังสามารถมาเที่ยวชมในช่วงเทศกาลออกพรรษาในช่วงปลายฝนต้นหนาวยาวไปตลอดปี 2568 ข้ามไปถึงปีหน้า 2569 ได้อีกด้วย