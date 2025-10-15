น้ำป่าซัดถนนขาดกว่า 2 สัปดาห์ ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก ต้องใช้ไม้กระดานเป็นสะพาน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากหลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา เกิดฝนตกติดต่อกันนานหลายสัปดาห์ ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่สูงเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน รวมทั้งถนน ทางเข้าหมู่บ้านได้รับความเสียหายหลายจุดในเขตพื้นที่ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา อาทิ ถนนทางเข้าหมู่ที่ 10 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย ถูกน้ำป่าไหลกัดเซาะถนน ทางเข้าบ้านขาด กว้างกว่า 4 เมตร ลึกประมาณ 4 เมตร ทำให้ถูกตัดขาด ไม่สามารถขับรถเข้าออกบ้านได้
ทำให้ 3 ครอบครัวที่บ้านต้องใช้ถนนเส้นดังกล่าวในการเข้าออก ได้รับความเดือดร้อนมานานกว่า 2 สัปดาห์แล้ว โดยนายพนม งอกศิริ อายุ 68 ปี ชาวบ้านนิคมพัฒนา กล่าวว่าตนต้องใช้ไม้กระดานเก่ามาสร้างเป็นสะพานเพื่อขับขี่จักรยานยนต์เข้าออกบ้านเป็นการชั่วคราว เพราะจำเป็นต้องออกไปทำงานทุกวัน จึงอยากวอนหน่วยงานภาครัฐเร่งแก้ไขซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วน เพราะชาวบ้านเดือดร้อนมาก