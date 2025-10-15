‘ยำสาย’ เกาะยอ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารพื้นถิ่น ‘สงขลา’

‘ยำสาย’เกาะยอ1จังหวัด1เมนู
เชิดชูอาหารพื้นถิ่น’สงขลา’
“ยำสายหรือยำสาหร่ายผมนาง” ซึ่งได้รับการคัดเลือก 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดสงขลา จากการโหวตของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เมนูที่สร้างความภาคภูมิใจและทำให้ผู้คนรู้จักเกาะยอและ จ.สงขลา มากขึ้น
ยำสายหรือยำสาหร่ายทะเล หรือผมนาง เป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังได้รับการคัดเลือกโดยการโหวตจากประชาชนทั่วประเทศให้เป็น 1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของ จ.สงขลา โดยยำสายเป็นอาหารพื้นถิ่นที่หารับประทานได้ใน ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา เป็นหลัก
ปัจจุบันมีผู้ที่ทำยำสาหร่ายอยู่ไม่กี่ราย เนื่องจากวัตถุดิบซึ่งเป็นสาหร่ายผมนางหาได้ยากขึ้น อีกทั้งขั้นตอนการทำสาหร่าย ก่อนที่จะนำมาปรุงยุ่งยากซับซ้อน
นางจิรกาญจน์ หาญณรงค์ หรือพี่กาญจน์ เป็นหนึ่งในผู้ที่ยำสาหร่ายผมนางได้รสชาติดั้งเดิมของชาว ต.เกาะยอ ร้านค้า ร้านอาหาร งานบุญ ต่างๆ มักจะสั่งยำสายจากพี่กาญจน์ไปขาย หรือในงานเลี้ยง ทำให้รสชาติยำสายของเกาะยอเป็นรสชาติที่คงที่ และอร่อยใกล้เคียงกันทุกร้าน
พี่กาญจน์กล่าวว่า ขั้นตอนที่ยุ่งยากมากที่สุดคือวัตถุดิบสาหร่ายผมนาง ที่ปัจจุบันหากจะสั่งมาจำนวนมากต้องสั่งจาก จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นสาหร่ายธรรมชาติเช่นเดียวกัน จากนั้นจะนำมาตากแดดให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วก็ต้องนำมาตากน้ำค้าง ล้างน้ำฝน ซึ่งเป็นเคล็ดลับสำคัญ อีกประมาณ 7-10 วัน เพื่อให้ได้สาหร่ายที่มีขาวนวลและรสจืด เมื่อแห้งสนิทก็จะเก็บไว้ได้นาน ก่อนจะนำมาปรุงก็ต้องแช่น้ำให้นิ่ม ปรุงกับน้ำยำรสชาติเฉพาะตัว ที่มีส่วนผสมของน้ำมะขาม น้ำตาล เกลือและกะทิ ส่วนเครื่องปรุงจะมีมะพร้าวคั่ว ถั่วลิสงคั่ว ที่เน้นต้องสดใหม่ จากนั้นนำมาคลุกเคล้ากัน และตกแต่งด้วย หอมซอย พริกสด กุ้งแห้ง กินคู่กับใบชะพลู จะได้ยำสายที่ครบรส กลมกล่อม เป็นเมนูเชิดชูอาหารพื้นถิ่น
สำหรับราคาขายนั้น หากสั่งเยอะก็จะขายราคากิโลกรัมละ 220 บาท หากเป็นกล่องก็จะเริ่มต้นที่ 35 บาท และตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งถือเป็นราคาที่ย่อมเยา แถมยังได้สุขภาพอีกด้วย
พี่กาญจน์บอกอีกว่า ปัจจุบันใน ต.เกาะยอ หาคนทำยำสายได้น้อยลงแล้ว ในส่วนของตนเองซึ่งสืบทอดสูตรยำสายเป็นรุ่นที่ 3 เตรียมที่จะส่งต่อสู่รุ่นที่ 4 ให้กับลูกของตนเอง รู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากกับการคัดเลือก 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น จ.สงขลา
ขณะที่ ร.ต.ท.โกวิทย์ รัชนียก นายก อบต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา กล่าวว่า ยำสายกับรางวัล 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น จ.สงขลา ทำให้ผู้คนรู้จักเกาะยอมากขึ้น และเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อลิ้มลองรสชาติยำสาย และแกงส้มปลากะพงขาวกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้เตรียมเมืองทั้งในเรื่องความสะอาด ความสะดวกและปลอดภัย เอาไว้รองรับเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
สำหรับผู้สนใจจะสั่งซื้อ หรือเรียนรู้การปรุงยำสาย สามารถติดต่อได้ที่ พี่กาญจน์ หมายเลขโทรศัพท์ 09-3667-3033