หนุ่มเมียนมา เข้าซ่อมถังเหล็กในโรงงาน ไม่ได้บอกใคร คนข้างนอกไม่รู้เปิดเดินเครื่อง ใบพัดปั่นร่างดับสลด

หนุ่มเมียนมา เข้าซ่อมถังเหล็กในโรงงาน ไม่ได้บอกใคร คนข้างนอกไม่รู้ เปิดเดินเครื่อง ใบพัดปั่นร่างดับสลด
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม พ.ต.อ.สุทธินันท์ คงแช่มดี ผกก.สภ.เมือง นครราชสีมา รับแจ้งเหตุคนงานถูกใบพัดเครื่องจักรภายในโรงงานแห่งหนึ่ง ในเขตพื้นที่ที่บ้านหนองโสมง ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมตตา พร้อมด้วยแพทย์นิติเวช รพ.มหาราชนครราชสีมา เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ พบร่างชายวัยฉกรรจ์ ถูกใบพัดเครื่องจักรตัดร่างเสียชีวิต อยู่ภายในถังเหล็กอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สภาพศพนอนเสียชีวิตผิดรูปบริเวณพื้น เสื้อผ้าเกือบหลุดออกจากร่างเหลือแต่กางเกงชั้นใน มีบาดแผลถูกของมีคมตัดจากบริเวณหน้าอกซ้ายไปด้านเฉียงลงไปด้านขวาของลำตัว กระดูกสันหลังหัก อวัยวะภายในไหลออกมากองกับพื้น เลือดไหลอาบทั่วบริเวณ มีคราบเลือดติดอยู่บริเวณใบพัดเครื่องจักรขนาดใหญ่สูงกว่า 2 เมตร ทราบชื่อคือ นายตัน หล่าย อายุ 35 ปี คนงานชาวเมียนมา ใกล้กันมีเสื้อและโทรศัพท์ของผู้เสียชีวิตพร้อมด้วยอุปกรณ์ช่างจัดวางอยู่อย่างเป็นระเบียบ
จากการสอบสวนทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นช่างเชื่อมเหล็กซ่อมแซมเครื่องจักรภายในโรงงาน โดยขณะเกิดเหตุได้เข้าไปซ่อมแซมจุดเสียหายภายในเครื่องจักรขนาดใหญ่ใช้สำหรับเป็นเครื่องปั่นกระดาษ โดยไม่ได้แจ้งพนักงานด้านนอก ซึ่งมีการปิดสวิตช์ไฟไม่ให้เครื่องจักรทำงานแล้วก่อนเข้าไป แต่จู่ๆมีคนงานที่ไม่ทราบว่ามีคนอยู่ด้านใน ได้กดเปิดสวิตช์ขึ้นอีกจนใบพัดด้านในทำงานและได้ตัดร่างนายตัน จนเสียชีวิต
นายตัน แรงงานชาวเมียนมาเดินทางเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย เพราะมีหน้าที่เป็นช่างซ่อมประจำเดินทางจาก อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นโรงงานอีกแห่งที่ผู้ตายทำงานซ่อมเครื่องจักร สลับสับเปลี่ยนเดินทาง
ไปซ่อมระหว่างนครราชสีมาและบางพลีเป็นประจำ และมีภรรยาอยู่ที่โรงงานที่บางพลี อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไป