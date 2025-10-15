หนุ่ม 17 ซิ่งกระบะแซงไม่พ้น ชนสนั่น 4 คันรวด ดับ 1 เจ็บ 6
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.กาญจนบุรี ร.ต.ท.ธันวา จำปานิล พนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนหลายคัน บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 323 สายทองผาภูมิ – สังขละบุรี บ้านองทิ หมู่ 2 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยกาญจนบุรี และฐานบุญวิภา เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะจำนวน 4 คัน สภาพพังยับเยิน บางคันตกลงข้างทางชนต้นไม้ โดยคันต้นเหตุคือ รถกระบะอีซูซุ ดีแมคซ์ สีเทามี นายศุภกร (สงวนนามสกุล) อายุ 17 ปี ชาว ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ เป็นผู้ขับขี่ ได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลทองผาภูมิ แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนผู้โดยสาร น.ส.อภิญญา (สงวนนามสกุล) ได้รับบาดเจ็บ
นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 6 ราย จากรถอีก 3 คัน ได้แก่ รถกระบะอีซูซุ สีเทาขับโดย นายสันติพา (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ชาว อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี รถกระบะโตโยต้า รุ่นไฮลักซ์ สีเทา ขับโดย นายทิตติพงศ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ชาว อ.บ้านคา จ.ราชบุรี รถกระบะ ขับโดย นายอัครพล (สงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี ชาว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ภาพจากกล้องหน้ารถ ซึ่งเป็น 1 ในคันที่ประสบเหตุบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุเอาไว้ได้ พบว่า ถนนเส้นดังกล่าวเป็นสองเลนสวน ก่อนเกิดเหตุรถกระบะอีซูซุคันของนายศุภกร พยายามขับแซงรถคันหน้า ขณะขึ้นเนิน ระหว่างนั้นมีรถ 1 ในผู้ประสบเหตุขับมาในเลนของตัวเองพอดี ทำให้ นายศุภกร พยายามหักหลบไปทางด้านขวาแต่ก็ไม่พ้น จนเกิดเฉี่ยวชนกับรถคันดังกล่าว ก่อนจะพุ่งชนประสานงากับรถที่ตามรถคันดังกล่าวมาด้านหลังอย่างแรง และรถอีก 2 คันเบรกไม่ทัน พุ่งชนซ้ำจนเกิดเหตุชนกันรวม 4 คัน ก่อนรถบางคันจะเสียหลักตกลงไปข้างทางและชนต้นไม้เสียงดังสนั่น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงช่วยกันนำผู้บาดเจ็บออกจากรถ และเร่งส่งต่อโรงพยาบาลทองผาภูมิ ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐาน และจะสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ประกอบกับภาพจากกล้องหน้ารถ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป
