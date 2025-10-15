รวบ 3 ผู้ต้องสงสัย เอี่ยวคดีปล้นทอง 600 บาท ห้างดังสุไหงโก-ลก
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.อ.สิทธิชัย บำรุงเขต ผบ.นปพ.ร่วม ประจำ จ.นราธิวาส ได้ร่วมสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธร จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จำนวน 5 ชุดปฏิบัติการ เข้าบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบบุคคลเป้าหมายและบุคคลต้องสงสัยจากข้อมูลทางเทคนิค กรณีเหตุลอบวางระเบิดและโจมตี ชุดปฏิบัติการคุ้มครองตำบลเกียร์ อ.สุคิริน เมื่อ 28 มิ.ย.68 และเหตุคนร้ายบุกปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่ในห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโกลก เมื่อวันที่ 5 ต.ค.68 จำนวน 3 เป้าหมาย
โดยเป้าหมายที่ 1 บ้านเลขที่ 4/2 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นบ้านพักของนายมะยูฮา เบ๊ญกาซอ ซึ่งเป็นบิดาของนายอัซโร เบ็ญกาซอ อายุ 25 ปี บุคคลเป้าหมาย โดยนายมะยูฮา เป็นผู้นำตรวจค้นในบ้านพัก ไม่พบสิ่งผิดกฏหมายแต่อย่างใด ได้ทำการตรวจยึดสิ่งของ 5 รายการไปตรวจสอบ คือ 1.โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Vivo V30 สีดำ 1 เครื่อง 2.หมวกกะปิเยาะสีขาว 1 ใบ 3.เสื้อยืดแขนสั้นสีดำ 1 ตัว 4.ผ้าโสร่งสีเขียว 1 ผืน และ 5.กางเกงขายาวสีครีม 1 ตัว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดเก็บสารพันธุกรรม DNA บุคคลเป้าหมายและบุคคลภายในบ้าน ดังนี้ 1.นายอัซโร เบ็ญกาซอ ซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายบุคคลเป้าหมาย 2.นายอัซวาน เบ็ญกาซอ พี่ชาย 3.นายอัซรี เบ็ญกาซอ น้องชาย และ 4.นายอิซกันดา เบ็ญกาซอ น้องชายเป้าหมายที่ 2 บ้านเลขที่ 12 ซอยมัสยิดอัลย์อะลี ถ.ปอฮงกือปัส-เกาะตา ต.ปะลุณุ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พบนายนิอารีฟัน นิเล๊าะ อายุ 24 ปี ซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมาย โดยนายมูหามะนอ ดอเลาะ แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน และนำการตรวจค้นจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดวัตถุพยานไปตรวจสอบ 5 รายการ คือ 1.โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง 2.เสื้อ จำนวน 1 ตัว 3.กางเกง จำนวน 1 ตัว 4.หมวกปิเยาะห์ จำนวน 1 ใบ และ 5.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีแดง-ดำ 1 คัน และเป้าหมายที่ 3 บ้านเลขที่ 108 ม.2 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พบ นายอานวา บินอับดุลรามัน อายุ 43 ปี บุคคลเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ได้ให้เป็นผู้นำตรวจค้น จากการตรวจสอบภายในบ้านไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวบุคคลทั้ง 3 ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ สภ.สุไหงปาดี และได้เชิญตัวทั้ง 3 คน เพื่อดำเนินกรรมวิธีซักถาม ณ ศูนย์ซักถามชุดเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
อย่างไรก็ตามคดีคนร้ายบุกปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ในห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 5 ต.ค.68 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติศาล จ.นราธิวาส ออกหมายจับคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุบุกปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพแล้ว จำนวน 4 คน ซึ่งบุคคลต้องสงสัย 3 คน ที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฏหมายบุกควบคุมตัวในครั้งนี้คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย