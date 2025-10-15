พระ-เณรอลหม่าน! ไฟไหม้อาคารสำนักศาสนศึกษา วัดดังจ.เลย หนังสือชุดพระไตรปิฎกวอดในกองเพลิง
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม สภ.เมืองเลย ได้รับแจ้งมีเหตุไฟไหม้ภายในวัดโพธิ์ศรีสมโภช หรือวัดบ้านขอนแดง ต.นาอาน อ.เมืองเลย หลังรับแจ้ง พ.ต.อ.วรชัย บางยี่ขัน ผู้กำกับ สภ.เมืองเลย ได้นำเจ้าหน้าที่ และประสานรถน้ำดับเพลิง เทศตำบลนาอาน เทศบาลเมืองเลย ไปยังที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุพบไฟกำลังลุกไหม้ไม้กุฏิพระ เป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น ด้านบนสร้างด้วยไม้ ด้านล่างเป็นปูน ไฟได้ลุกโหมชั้น 2 ของกุฏิ ซึ่งเป็นอาคารไม้จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ไฟได้ลุกโหมอย่างรุนแรง
ส่วนด้านล่างของอาคารสำนักศาสนศึกษา ในขณะ พระ เณร และเจ้าหน้าที่ ต่างช่วยกันขนพระพุทธรูปที่มีจำนวนมาก ตู้หนังสือ และสิ่งของสำคัญ ออกมาจากตัวอาคาร เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำประมาณ 30 นาที ไฟจึงสงบ พบว่าชั้น 2 ที่เป็นอาคารไม้เสียหายทั้งหมด และลามมาติดลงมาชั้นล่างเสียหายเป็นบางส่วน
พระครูโพธิศิริวุฒิ รองเจ้าอาวาสฯ ได้เผยว่า ขณะเกิดเหตุด้านบนไม่มีใครอยู่ พระและเณรในวัดต่างอยู่ด้านล่างของกุฏิ ตอนเกิดเหตุเริ่มจากได้กลิ่นไหม้จากนั้นได้เห็นควันไฟ พุ่งลงจากฝ้าเพดาน จากนั้นไฟได้ลุกโหมอย่างแรงจากชั้น 2 ของอาคาร จึงได้ตะโกนให้พระและเณรในวัด มาช่วยนำของออกจากกุฏิ ซึ่งด้านบนเป็นที่เก็บพระพุทธรูป และอุปกรณ์ตบแต่งเวลามีงานภายในวัด และมีหนังสือพระไตรปิฎก แต่ก็ขนออกมาได้เป็นบางส่วน
ส่วนชั้นหนังสือพระไตรปิฎกถูกไหม้เสียหายทั้งหมด ส่วนสาเหตุก็น่ามาจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นกุฏิหลังเก่าที่สร้างมานานแล้ว เดิมเป็นกุฏิของอดีตเจ้าอาวาส ต่อมาได้นำมาตั้งเป็นอาคารสำนักศาสนศึกษา แต่ก็โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากสายไฟและสายสื่อสารภายในกุฏิ มีสภาพเก่าและทรุดโทรม แต่ทั้งนี้ต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไป