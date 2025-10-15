รถบรรทุกล้อหลุด พุ่งอัดจยย.พังยับ คนขับรอดปาฏิหาริย์
เมื่อเวลา 12.30 น ของวันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปราจีนบุรี พนักงานสอบสวน สภ.ศรีมหาโพธิได้รับแจ้งอุบัติเหตุล้อรถสิบล้อหลุด ก่อนพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บภายในที่เกิดเหตุ หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุจึงประสานอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานจุดบ้านโคกขวาง ลงทำการตรวจสอบและช่วยเหลือ
จุดที่ได้รับแจ้งอยู่บริเวณถนน 3070 ปากทางเข้าวัดโพธิญาณ (เกาะเค็ด) พื้นที่ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี พบรถบรรทุกสิบล้อ ยี่ห้ออีซูซุ จอดอยู่บริเวณริมถนนปากทางเข้าวัดเกาะเค็ด จากการตรวจสอบพบว่าล้อหลังฝั่งซ้ายของรถบรรทุกสิบล้อคันดังกล่าวได้ขาดหลุดหายไปออกจากตัวรถ ถัดออกไปประมาณ 10 เมตรซึ่งอยู่อีกฝั่งของถนน พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีดำ สภาพพังยับเหลือแต่ซาก ซึ่งบริเวณใกล้กันยังพบล้อรถบรรทุกสิบล้อของคันที่เกิดเหตุ นอนล้มอยู่ใกล้กันกับซากรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว
เบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 รายสวมใส่เสื้อแขนยาวสีเขียว กางเกงขาสั้น นอนได้รับบาดเจ็บอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุมีแผลถลอกตามร่างกาย ทางอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ตรวจทำการรักษาอีกครั้ง
จากการสอบถามนายวสันต์ อายุ 22 ปี (สงวนนามสกุล) คนขับรถสิบล้อ กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุตนก็ขับรถมาปกติความเร็วประมาณ 40-50 กิโลเมตร จากนั้นได้ยินเสียงดังกึ๊บจากนั้นตนก็รีบเหยียบเบรก และมองกระจกข้างก็เห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนมา จากนั้นล้อรถของตนก็ไหลไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์เข้าเต็มลำ โดยทางคนขับรถจักรยานยนต์มีอาการบาดเจ็บบริเวณแขนและขาแต่มีสติพูดคุยรู้เรื่อง ส่วนเรื่องความเสียหายคงต้องให้ทางประกันเป็นผู้รับผิดชอบ โดยตอนที่เกิดเหตุตนก็รีบลงจากรถแล้ววิ่งมาดูคนเจ็บก่อนที่จะโทรเรียกประกันเข้ามาตรวจสอบ
ทั้งนี้ในที่เกิดเหตุยังพบรองเท้าแตะ 1 คู่หมวกกันน็อกอีก 1 ใบพร้อมกับซากรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมได้เชิญตัวคนขับรถบรรทุก 10 ล้อและผู้ได้รับบาดเจ็บไปทำการสอบสวนที่สภ.ศรีมหาโพธิ ก่อนที่จะสรุปเรื่องความเสียหายและให้ทางประกันรถสิบล้อเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
