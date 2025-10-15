รถบรรทุกหักหลบรถตู้ พุ่งชนจยย.ตกสะพานสูง 3 เมตร เจ็บสาหัส
เมื่อเวลา 13.15 น.วันที่ 15 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พร้อมรถพยาบาลองค์องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และอาสาสมัครมูนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินทางเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งมีรถบรรทุกแบบตู้ทึบ ชนกับรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตกลงไปด้านล่างสะพาน เหตุเกิดสะพานลากฆ้อนถนนทางหลวงหมายเลข 345 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จึงเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นเอ็กซ์แม็กซ์ สีดำ อยู่ในลักษณะถูกรถบรรทุกแบบตู้ทึบ ยี่ห้ออีซูซุ เบียดติดกับแบริเออร์ ส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คือนายสถาพร (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปีกระเด็นตกลงไปอยู่ด้านล่างสะพาน ที่มีความสูงประมาณ 3 เมตร ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลบางบัวทอง
ทั้งนี้ กล้องหน้ารถของพลเมืองดีบันทึกภาพไว้ได้ พบว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวหักเลี้ยวอย่างกะทันหัน สาเหตุจากมีรถตู้สีขาวขับตามหลังรถบรรทุกก่อนที่จะแซงขวาขึ้นไปและปาดไปทางด้านซ้าย ทำให้เกิดไปเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์
นายจักรรินทร์ (สงวนนามกสุล) อายุ 39 ปี คนขับรถบรรทุก กล่าวว่า ระหว่างที่ตนเองขับอยู่ในช่องทางซ้ายพอมาถึงจุดเกิดเหตุมี รถตู้สีดำขับอยู่เลนขวาและปาดหน้ารถตนที่ขับอยู่ในช่องทางซ้ายทำให้ต้องหักหลบไปชนรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่อยู่ขอบทางด้านซ้าย เป็นเหตุให้ผู้ขับขี่ตกลงไปข้างล่าง ส่วนรถตู้คันดังกล่าวได้ขับหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบปากคำคนขับรถบรรทุก โดยอ้างว่ามีรถยนต์อื่นปาดหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุ หลังจากนี้จะทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงอีกครั้ง
