อ่างทองฝนตกหนัก น้ำท่วมขังทั้งเมือง จนท.เร่งสูบระบายลงเจ้าพระยา
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อ่างทอง ได้มีพายุฝนกระหน่ำตกลงมาอย่างหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่อ.เมือง จ.อ่างทอง เป็นเวลานาน ส่งผลทำให้มีน้ำรอการระบาย น้ำท่วมขังทั้งเมือง สูง 20 – 50 เซนติเมตร ตามท้องถนน
ส่วนบริเวณพื้นที่แอ่งกระทะหลายจุด มีน้ำขังสูงกว่า 60 เซนติเมตร ซึ่งเป็นน้ำฝนรอการระบาย ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ลุยน้ำตามท้องถนนมีเครื่องดับต้องเข็นกลางน้ำไปตามถนนหลายคัน ขณะที่เทศบาลเมืองอ่างทองเร่งระดมสูบน้ำที่ท่วมขังออกลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่มีระดับสูงกว่า คาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มคงใช้เวลาสูบน้ำระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1 – 3 ชั่วโมง คงจะกลับคืนสู่สภาวะปกติ
ล่าสุด เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ระบายลงสู่ท้ายเขื่อน 2,300 ลบ.ม./วินาที ขณะที่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง มีระดับเพิ่มสูงขึ้น ที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ระดับน้ำสูง 8.75 เมตร จากระดับวิกฤต 8.00 เมตร ที่ระดับตลิ่ง 10.00 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,320 ลบ.ม./วินาที