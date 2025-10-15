ญาติช็อก! ศพหายนับ 10 ร่าง ออกตามหาไม่พบ จี้สอบพิรุธเจ้าหน้าที่

ตะลึงศพหายนับ 10 ร่าง ญาติออกตามหาแต่ไม่พบ จะนำไปบำเพ็ญกุศล พิรุธเจ้าหน้าที่บางราย นำศพออกไป รพ.จ่อแถลงข้อเท็จจริง
วันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมาญาติผู้เสียชีวิตที่บ้านประจวบโชค ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ ได้ตามหาร่างของญาติเพื่อที่จะนำไปบำเพ็ญกุศลศพตามประเพณี โดยไปติดต่อที่ รพ.แห่งหนึ่งใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แต่ไม่พบ จึงไปติดต่อที่มูลนิธิและสุสานในพื้นที่ก็ไม่พบอีก ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว มีญาติผู้เสียชีวิตมาตามหานับ 10 ราย
โดยทีมบริหาร รพ.ดังกล่าว นัดสื่อมวลชนในวันที่ 16 ต.ค.68 จะชี้แจงกรณีร่างผู้เสียชีวิตจากบ้านประจวบโชคสูญหาย ล่าสุดประธานมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ชี้แจงว่าได้เข้าพบ ผอ.รพ.แล้ว พร้อมยื่นเงื่อนไขตรวจสอบย้อนหลัง 3 เดือน ขอให้ รพ. นำร่างผู้เสียชีวิต 10 รายของบ้านประจวบโชคกลับไปเก็บไว้ที่สุสานนิคมฯ
เนื่องจากในทะเบียนระบุว่า มีการนำร่างมอบให้มูลนิธิสว่างประจวบฯ แล้ว แต่ทำไมเจ้าหน้าที่ รพ.บางรายเอาศพไปไว้สุสานแห่งหนึ่งใน อ.สามร้อยยอด ประธานมูลนิธิสว่างฯ จึงถาม ผอ.รพ. ให้สอบถามเจ้าหน้าที่บางรายว่ามีเหตุผลอย่างไรที่ทำเช่นนั้น เข้าข่ายการค้าศพหรือไม่ ประธานมูลนิธิสว่างประจวบฯ ยืนยันว่า หากไม่มีความคืบหน้านำ 10 ศพกลับมาคืน ก็จะแจ้งความดำเนินคดี
สำหรับกรณีดังกล่าว เกิดจากกรณีมีผู้เสียชีวิตหลายเคสที่บ้านประจวบโชค แต่ญาติตามหาร่างไม่เจอ ขณะที่เดิมบ้านประจวบโชคทำ MOU ไว้กับมูลนิธิสว่างประจวบฯ โดยแจ้งให้ไปรับร่างผู้เสียชีวิตนำไปชันสูตรที่ รพ. จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเรียกรถมูลนิธิสว่างประจวบฯ นำร่างไปเก็บไว้ในสุสานที่นิคมฯ เพื่อรอญาติรับร่างไปบำเพ็ญกุศล
โดยญาติต้องไปติดต่อที่บ้านประจวบโชค จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้มูลนิธิฯ ขุดนำร่างมอบให้ญาติ แต่ล่าสุดมีปัญหาเมื่อญาติผู้เสียชีวิต ไปถามหาร่างกับเจ้าหน้าที่ที่บ้านประจวบโชค จากนั้นมีการตรวจสอบกับมูลนิธิสว่างฯ แล้วไม่พบรายชื่อ ไม่มีร่างของญาติไปฝังไว้ในสุสานที่นิคมฯ ขณะที่ผู้บริหารบ้านประจวบโชคยังไม่ชี้แจงใด ๆ
ขอบคุณ ข่าวสด
