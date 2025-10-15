ฆ่าโหดหนุ่มป่วยจิตวัย43 ก่อนทิ้งศพหน้าบ้าน ตร.คุมตัวพ่อเลี้ยงสอบเข้มหลังต้องสงสัย-ทะเลาะเป็นประจำ

ฆ่าโหดหนุ่มมีอาการทางจิต วัย 43 ปี ชาวตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทิ้งศพไว้หน้าบ้าน สภาพคอหัก ศีรษะ และใบหน้าถูกของแข็งตีหลายครั้ง ขณะผู้การฯกาฬสินธุ์ สั่งการให้ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เร่งคลี่คลายคดี และติดตามตัวคนร้าย พร้อมคุมตัวพ่อเลี้ยงวัย 58 ปี ผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ เบื้องต้นเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธ
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2568 พ.ต.ท.สุทัน เหมสมัคร สารวัตรเวรสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ได้รับแจ้งพบศพผู้เสียชีวิต คาดว่าน่าจะถูกฆาตกรรม ที่บ้านแก่งนาขาม ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ หลังรับแจ้งจึงรายงานไปยัง พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ และผู้บังคับบัญชา ก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีระ หางนาค ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พ.ต.ท.มังกร ชมจิตร รองผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พ.ต.ท.เศรษฐศักดิ์ ศรีดี รอง ผกก.สส.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยชุดสืบสวนสภ.เมืองกาฬสินธุ์ น.ส.สมฤดี โพธิ์รัตน์ กำนันตำบลนาจารย์ นายบุญมี แสนสี ผู้ใหญ่บ้านแก่งนาขาม ม.5 ต.นาจารย์ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เจ้าหน้าที่กู้ภัย และแพทย์เวรโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ที่เกิดเหตุพบศพ นายชัชวาล อายุ 43 ปี นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง ใน ต.นาจารย์ จากการตรวจสอบสภาพศพ เบื้องต้นพบแผลถูกของแข็งตีที่บริเวณศีรษะ และใบหน้าหลายแห่ง และคอหัก และพบคราบเลือดเปื้อนเต็มพื้น
จากการสอบถามนายบุญมี แสนสี ผู้ใหญ่บ้านแก่งนาขาม ม.5 ต.นาจารย์ ทราบว่า ผู้เสียชีวิตมีอาการทางจิต เนื่องจากใช้สารเสพติดมานาน ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวคนเดียว ซึ่งภรรยาได้เลิกกันไปเพราะทนพฤติกรรมเสพยาแล้วคลุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวไม่ไหว ส่วนแม่ก็เช่นเดียวกันไม่สามารถอยู่ด้วยได้ ต้องไปอาศัยอยู่กับลูกสาวที่ต่างอำเภอ ซึ่งเหลือเพียงนายเตียง อายุ 58 ปี ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงนายชัชวาล ซึ่งไม่ได้อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกัน แต่นายชัชวาลมักไปดื่มเหล้าด้วย และไปขอเงินเป็นประจำ ซึ่งหากวันไหนขอเงินไม่ได้ก็จะทำร้ายนายเตียง พ่อเลี้ยง จนชาวบ้านเห็นภาพแบบนี้เกือบทุกวัน กระทั่งวันนี้มีเพื่อนบ้านมาพบศพนายชัชวาลเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
ด้านนายกำธร อายุ 55 ปี ญาติผู้เสียชีวิต กล่าวว่า นายชัชวาลมีอาการทางจิตเวชมาหลายปีแล้ว สาเหตุเกิดจากการเสพยา ที่ผ่านมาเคยมีครอบครัว แต่ทุกคนอยู่ด้วยไม่ได้ เพราะหากขาดยา หรือขอเงินไม่ได้นายชัชวาลก็จะทำร้ายคนในครอบครัว จนทุกคนหนีไปอยู่ที่อื่นกันหมด รวมทั้งมักจะออกมาอาละวาดเข้าไปทำร้ายเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านต่างก็อยู่อย่างหวาดระแวงไปตามๆกัน
ขณะที่ พ.ต.อ.วีระ หางนาค ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ระบุว่า หลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ได้กำชับและสั่งการให้ตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ เพื่อคลี่คลายคดีและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็ว
ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ สอบถามพยานแวดล้อมเบื้องต้นแล้ว พร้อมกับคุมตัวนายเตียง อายุ 58 ปี พ่อเลี้ยงผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย เพราะก่อนหน้านี้ผู้ตายมักมาขอเงิน และมักมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยครั้งมาสอบปากคำที่โรงพัก ซึ่งเบื้องต้นเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธ ไม่ได้ฆ่านายชัชวาล แต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุ เพื่อส่งตรวจในทางนิติวิทยาศาสตร์แล้ว คาดว่าน่าจะสามารถรู้ตัวผู้ก่อเหตุได้ในเร็วๆนี้