สกัดแก๊งกระบะ ลอบขน 23 แรงงานเถื่อน ผ่านชายแดนตาก
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ตาก ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6 ,พล.ต.ต.ไพศาล นันตา ผบก.ภ.จว.ตาก ได้รับรายงานว่า จะมีการลักลอบเข้าเมืองของชาวต่างชาติ ผ่านขบวนการค้าแรงงาน โดยลักลอบเข้าเมืองในพื้นที่บนถนนลูกรังสาย บ้านวาเลย์ใต้-มอเกอไทย บ้านวาเลย์ใต้ หมู่ 2 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก จึงจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็ว สภ.พบพระ, เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด สภ.พบพระ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระ, เจ้าหน้าที่ชุด กก.ปพ.บก.ภ.6 และเจ้าหน้าที่ทหาร ออกไปซุ่มตรวจ
จนพบรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (กระบะ) ยี่ห้ออีซูซุ สีเทา 1 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (กระบะ) ยี่ห้ออีซูซุ สีเทา 1 คัน จึงทหารสกัดกั้นและควบคุมตัว ตรวจสอบภายในรถยนต์ พลชาวเมียนมาซ่อนตัวอยู่ในรถยนต์ และพบโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ oppo สีเขียว 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ไอโฟน รุ่น 13 โปรแม็กซ์ สีเขียว 1 เครื่อง เจ้าหน้าที่ได้ยึดสิ่งของไว้ทั้งหมด
แจ้งกล่าวหากับผู้ต้องหาที่ 1 และ 2 ว่า ร่วมกันช่วยเหลือ ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรอดพ้นจากการจับกุม พร้อมจับกุมตัวยายสุขจิตร (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี, นายบัลลือฤทธิ์ (สงวนนามสกุล) และ.นายแต๊ผิ่ว (ไม่มีชื่อสกุล) อายุ 25 ปี สัญชาติเมียนมา พร้อมพวก รวม23 คน และผู้ติดตามชาย 1 คน
