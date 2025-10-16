รถหรูพลิกคว่ำจมคูน้ำ กู้ภัยใช้เครื่องตัดถ่างช่วยระทึก! ชายติดในรถรอดหวุดหวิด

ช่วยระทึก! รถหรูพลิกคว่ำหงายท้อง จมคูน้ำเกือบมิดคัน กู้ภัยใช้เครื่องตัดถ่างช่วยชายติดในรถ รอดหวุดหวิด
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 23.20 น. วันที่ 15 ต.ค.68 ทีมกู้ภัยเฉพาะกิจเชียงใหม่ ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์พลิกคว่ำตกคูน้ำ บริเวณก่อนถึงปั๊มน้ำมันสันผักหวาน ถนนวงแหวนรอบที่ 3 เขตอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางถึงที่เกิดเหตุ พบรถยนต์เก๋งสปอร์ต ยี่ห้อปอร์เช่ สีเขียว พลิกคว่ำหงายท้อง จมอยู่ในคูน้ำเกือบมิดคัน ภายในมีผู้ขับขี่ติดอยู่ไม่สามารถออกมาได้ ทีมกู้ภัยเฉพาะกิจจึงระดมกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ใช้อุปกรณ์ ตัด-ถ่าง เฉพาะกิจเชียงใหม่ เปิดทางช่วยเหลือผู้ติดภายในรถ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด
หลังใช้เวลาหลายนาที ทีมกู้ภัยสามารถนำร่างผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย ออกมาได้อย่างปลอดภัย ก่อนส่งต่อทีมการแพทย์ฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน