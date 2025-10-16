“ธนาคารที่ดิน” ช่วยชาวบุรีรัมย์ ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งให้ประชาชนมีที่ทำกินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

“ธนาคารที่ดิน” Quick Big Win ช่วยชาวบุรีรัมย์ ตามนโยบายรัฐบาลมุ่งให้ประชาชนสามารถมีที่ทำกินได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เปิดเผยว่า “ธนาคารที่ดิน” เป็นหน่วยงานรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี นายโสภณ ซารัมย์ กำกับติดตาม โดยตนรับมอบนโยบาย “Quick Big Win” ดำเนินการแก้ไขปัญหาชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองมาก่อนให้มีที่ดินทำกิน มีกินมีใช้ รายได้ยั่งยืน
นายกุลพัชร เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยนายสุทธิโรจน์ คำมั่น ผอ.กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน นายสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี ผอ.กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กองบริหารสินเชื่อป้องกันและแก้ไขการสูญเสียสิทธิในที่ดิน และเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน เดินทางลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคงามหนองหงส์ กลุ่มที่ 1 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคงามหนองหงส์ กลุ่มที่ 1 มีสมาชิก 18 ครัวเรือน ที่ดินเนื้อที่ 23 ไร่ โดย “ธนาคารที่ดิน” ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินบุรีรัมย์ สาขาสำปลายมาศ เป็นที่เรียบร้อย
จากนั้น ผอ.ธนาคารที่ดิน และคณะเดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนโคงามหนองหงส์ กลุ่มที่ 1 เพื่อประชุมวางแผนการเข้าใช้ประโยชนที่ดิน และพัฒนาสาธาธารณูปโภคในที่ดิน ตามระเบียบ “ธนาคารที่ดิน” โดย 2 ปีแรกเป็นการเช่า และในปีที่ 3 เป็นต้นไปจะเช่าซื้อในระยะเวลา 30 ปี ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3 ต่อปีลดต้นลดดอก
นายบุญเพ็ง สุรักษ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนโคงามหนองหงส์ กลุ่มที่ 1 กล่าวว่า ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี นายโสภณ ซารัมย์ ท่านเป็นเหมือนคนของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นคนที่ชาวอำเภอหนองหงส์ อำเภอลำปลายมาศ รักและเคารพ และดีใจอย่างมากเมื่อทราบว่าท่านกำกับดูแล “ธนาคารที่ดิน” ซึ่งกลุ่มของเราได้รับที่ดินทำกินจาก “ธนาคารที่ดิน” และในกลุ่มเราตั้งมั่นว่า ภายใน 4 เดือน จะเข้าทำกินรวมถึงใช้ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ อันจะช่วยให้เรามีที่ดินทำกิน ตามนโยบายรัฐบาล มุ่งให้ประชาชนสามารถมีที่ทำกินได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน