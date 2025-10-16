เปิดพฤติการณ์คนร้ายวางแผนบึ้มร้านน้ำชา จ.นราธิวาส ตำรวจเจ็บ 2 ปชช.ถูกลูกหลงเจ็บ 8
เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 16 ตุลาคม ร.ต.อ.ยุทธการ ณ พัทลุง รองสารวัตรสอบสวน สภ.ยี่งอ จ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุระเบิดขึ้นที่ร้านน้ำชากะนี ไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่ ม.1 ต.ยี่งอ ห่างจาก สภ.ยี่งอ ประมาณ 200 เมตร มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลาย 10 ราย มีทั้ง ตำรวจและชาวบ้าน
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 10 ราย ถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ไปก่อนหน้าแล้ว โดยแยกเป็น
เจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย มีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อ คือ
- จ.ส.ต.ศุรออรรณ ดาโอ๊ะ 37 ปี ผบ.หมู่ ป.สภ.ยี่งอ
- ส.ต.ต.ดิลกธรรม หนูดุก อายุ 28 ปี ผบ.หมู่ ป. สภ.ยี่งอ
ชาวบ้านอีก 8 ราย ถูกสะเก็ดระเบิดตามร่างกาย คือ
- นายอาซาน อายุ 35 ปี
- นายอัลอามาน อายุ 33 ปี
- นางรอเมาะ อายุ 79 ปี
- นางสุนียา อายุ 65 ปี บาดเจ็บเล็กน้อย
- น.ส.พนิดา อายุ 30 ปี บาดเจ็บเล็กน้อย
- นายมูฮัมหมัดไซฟู อายุ 29 ปี
- นางรอหม๊ะ อายุ 82 ปี
- นายฮารูน อายุ 22 ปี
เมื่อแพทย์ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแล้วเสร็จ ได้ส่งตัว นายอาซาน นายอัลอามาน นางรอเมาะ และนายมูฮัมหมัดไซฟู ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากมีอาการสาหัส
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ มีชาวบ้านชายหญิงจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งนั่งรับประทานน้ำชาและกาแฟที่บริเวณหน้าร้าน ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 3 นาย นั่งรับประทานน้ำชาและกาแฟที่บริเวณโซนด้านหลัง จู่ๆคนร้ายที่แฝงตัวอยู่ในละแวกจุดเกิดเหตุได้จุดชนวนระเบิด ที่ลอบนำไปวางไว้ในถังขยะ อบต.ยี่งอ ที่วางอยู่ข้างกอหญ้าที่รกทึบด้านซ้ายมือของร้าน และได้เกิดระเบิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กับ ชาวบ้าน และชาวบ้านที่นั่งรถยนต์กระบะผ่านมาหน้าร้านได้รับบาดเจ็บ รวมเป็น 10 ราย
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รีบขับรถยนต์จาก สภ.ยี่งอ มารับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด ส่งรักษาที่โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่า เป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อลอบดักสังหารเจ้าหน้าที่ที่มักมาดื่มน้ำชากาแฟเป็นประจำทุกวัน ทำให้ชาวบ้านถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บไปด้วย