เปิดพฤติการณ์คนร้ายวางแผนบึ้มร้านน้ำชา จ.นราธิวาส ตำรวจเจ็บ 2 ปชช.ถูกลูกหลงเจ็บ 8 

เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 16 ตุลาคม ร.ต.อ.ยุทธการ ณ พัทลุง รองสารวัตรสอบสวน สภ.ยี่งอ จ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุระเบิดขึ้นที่ร้านน้ำชากะนี ไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่ ม.1 ต.ยี่งอ ห่างจาก สภ.ยี่งอ ประมาณ 200 เมตร มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลาย 10 ราย มีทั้ง ตำรวจและชาวบ้าน

ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 10 ราย ถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ไปก่อนหน้าแล้ว โดยแยกเป็น

เจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย มีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อ คือ

  1. จ.ส.ต.ศุรออรรณ ดาโอ๊ะ 37 ปี ผบ.หมู่ ป.สภ.ยี่งอ
  2. ส.ต.ต.ดิลกธรรม หนูดุก อายุ 28 ปี ผบ.หมู่ ป. สภ.ยี่งอ

ชาวบ้านอีก 8 ราย ถูกสะเก็ดระเบิดตามร่างกาย คือ

  1. นายอาซาน อายุ 35 ปี
  2. นายอัลอามาน อายุ 33 ปี
  3. นางรอเมาะ อายุ 79 ปี
  4. นางสุนียา อายุ 65 ปี บาดเจ็บเล็กน้อย
  5. น.ส.พนิดา อายุ 30 ปี บาดเจ็บเล็กน้อย
  6. นายมูฮัมหมัดไซฟู อายุ 29 ปี
  7. นางรอหม๊ะ อายุ 82 ปี
  8. นายฮารูน อายุ 22 ปี

เมื่อแพทย์ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแล้วเสร็จ ได้ส่งตัว นายอาซาน นายอัลอามาน นางรอเมาะ และนายมูฮัมหมัดไซฟู ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากมีอาการสาหัส

จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ มีชาวบ้านชายหญิงจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งนั่งรับประทานน้ำชาและกาแฟที่บริเวณหน้าร้าน ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 3 นาย นั่งรับประทานน้ำชาและกาแฟที่บริเวณโซนด้านหลัง จู่ๆคนร้ายที่แฝงตัวอยู่ในละแวกจุดเกิดเหตุได้จุดชนวนระเบิด ที่ลอบนำไปวางไว้ในถังขยะ อบต.ยี่งอ ที่วางอยู่ข้างกอหญ้าที่รกทึบด้านซ้ายมือของร้าน และได้เกิดระเบิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กับ ชาวบ้าน และชาวบ้านที่นั่งรถยนต์กระบะผ่านมาหน้าร้านได้รับบาดเจ็บ รวมเป็น 10 ราย

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รีบขับรถยนต์จาก สภ.ยี่งอ มารับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด ส่งรักษาที่โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่า เป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อลอบดักสังหารเจ้าหน้าที่ที่มักมาดื่มน้ำชากาแฟเป็นประจำทุกวัน ทำให้ชาวบ้านถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บไปด้วย