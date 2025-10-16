สกร.สุโขทัย ขานรับห้องสมุดยังมีความต้องการหนังสือที่ดีทันสมัยน่าอ่านอีกจำนวนมาก

สกร.สุโขทัยขานรับ ห้องสมุดยังมีความต้องการหนังสือที่ดีทันสมัยน่าอ่านอีกจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการ Read for the future ส่งเสริมการอ่าน สร้างอนาคต เกิดขึ้นโดยเห็นว่าการอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในทุกมิติ โดยมูลนิธิเสริมกล้า สกร. และเครือมติชนต่างเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการอ่าน จึงร่วมมือกันเปิดโครงการนี้ขึ้น โดยมูลนิธิเสริมกล้า ได้สนับสนุนทุนประเดิม จำนวน1 ล้านบาท เพื่อจัดหาหนังสือมอบให้ห้องสมุดประชาชนในสังกัดสกร. มีเป้าหมายมอบให้ 20 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2568 นี้
ด้านนางสาวพจนา วิไลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย กล่าวถึงโครงการรีดฟอร์เดอะฟิวเจอร์ (Read for the future) รู้สึกขอบคุณ และเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากทาง สกร.เน้นในเรื่องของการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิต ถ้าได้รับการจัดสรรหนังสือมาก็จะเป็นการกระจายลงไปยังห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดอำเภอและห้องสมุดจังหวัด และห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ซึ่ง สกร.สุโขทัยมีห้องสมุดจังหวัด 1 แห่ง ห้องสมุดประจำอำเภอ 6 แห่ง และห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 2 แห่ง ซึ่งหากได้หนังสือมา ก็จะกระจายลงไปยังอำเภอและบริหารจัดการลงไปยังบ้านหนังสือชุมชน และมุมหนังสือหมู่บ้าน รวมถึงรถโมบายเคลื่อนที่ ซึ่งจะสามารถกระจายหนังสือได้ครอบคลุมและทั่วถึงกับประชาชนทุกบ้านทุกครัวเรือน
ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นหนังสือที่ทันสมัย สมัยใหม่ ประชาชนก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยทันโลก ทันเหตุการณ์ ตรงกับความต้องการ ตรงกับอาชีพรวมถึงความรู้ที่ประชาชนต้องการได้รับเพิ่มเติม ทำให้ไม่ตกยุคไม่ตกข่าวสารเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน อีกอย่างหนึ่งคือจะช่วยในเรื่องของการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพสายตาไม่ต้องมาเล่นโทรศัพท์มือถือมากเกินไป
สำหรับจำนวนผู้ที่มาใช้ห้องสมุดของ สกร.ส่วนใหญ่แล้วจะมีนักศึกษาของ สกร. ประชาชน เยาวชน ผู้ใหญ่ และบางแห่งที่อยู่ใกล้สถานศึกษาก็จะมีนักเรียนในระบบเข้ามาใช้บริการด้วย อีกทั้งบางแห่ที่มีโรงเรียนผู้สูงอายุก็จะมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้ามาใช้บริการด้วย ก็เรียกว่ามีประชาชนครอบคลุมทุกเพศทุกวัยเข้ามาใช้บริการห้องสมุดของ สกร. และหนังสือยอดนิยมที่ผู้มาใช้บริการในห้องสมุด สกร.คือ หนังสือประเภทนวนิยาย หนังสือวรรณกรรม การพัฒนาอาชีพ การทำอาหาร สุขภาพ กฎหมาย หนังสือติวสอบ หนังสือภาษาต่างประเทศ
นางสาวพจนา วิไลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย กล่าวถึงงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดของ สกร.สุโขทัยนั้น มีงบประมาณน้อยมาก โดยได้รับจัดสรรค ปีงบประมาณหนึ่งประมาณ 10,000 บาท ซึ่งถ้าเป็นหนังสือดีๆที่น่าอ่านสวยงามจูงใจเยาวชนให้มาอ่านจะมีราคาสูง ซึ่งก็จะซื้อได้ไม่กี่เล่ม ถ้าหากว่าได้รับการจัดสรรค ตรงนี้เพิ่มเติมมากขึ้นก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการอ่านได้มากขึ้น
นอกจากนี้หากได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของโปรแกรม อีบุ๊ค สื่อที่เราสามารถเข้าไปสู่ระบบห้องสมุดดิจิทัลห้องสมุดออนไลน์ โดยผู้ที่เป็นสมาชิกห้องสมุด สกร.สามารถที่จะอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา ก็จะเหมาะสมกับสถานการณ์โลกยุคดิจิทัล สามารถรองรับนักศึกษาของ สกร. เยาวชน ประชาชน ผู้ใหญ่ วัยทำงาน ซึ่งเค้าไม่จำเป็นต้องมาวอล์คอินเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุด อีกทั้งยังสามารถอยู่ที่บ้านได้เลยทุกที่ทุกเวลา สามารถตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของชีวิตประชาชนในยุคปัจจุบันได้มากขึ้น