ตร.รวบพ่อวัย35 หน้าห้องขัง พกยาเค มาเยี่ยมลูกชาย อ้างเหลือจากเที่ยวกลางคืนเสียดายเลยพกไว้
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม พ.ต.ท.ภาสกร ไชยทวีวงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี พร้อมกำลังสืบสวน จับกุมตัวนายวุฒธิชัย อายุ 35 ปี พร้อมของกลาง ยาเค น้ำหนัก 0.54 กรัม จับกุมตัวได้ที่หน้าห้องควบคุมผู้ต้องหา ชั้น 2 สภ.รัตนาธิเบศร์ หลังตำรวจพบนายวุฒธิชัย ท่าทางมีพิรุธตำรวจจึงได้ขอตรวจค้นพบว่าที่มือซ้ายถือซองพลาสติกมียาเค อยู่จึงได้จับกุมตัวดำเนินคดี
สอบสวนนายวุฒธิชัย ให้การรับสารภาพว่า เมื่อคืนไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านเลียบด่วนรามอินทรา กลับออกมาจากที่เที่ยวตอน 06.00 น. จึงได้เดินทางมาโรงพักเพื่อจะมาเยี่ยมลูกชาย ที่ถูกจับกุมคดีทะเลาะวิวาท ตำรวจได้ขอตรวจค้นเจอยาเคที่เหลือจากการเสพ ที่พกติดตัวมาด้วยเพราะความเสียดาย
ตำรวจแจ้งข้อหา ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ยาเค) ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต นำตัวส่ง ร.ต.อ.หญิง สุรีรัตน์ พิทักษ์กุลรักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ดำเนินคดี