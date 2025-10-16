เตือนภัย! หญิงวัย50 อยากมีสามีฝรั่ง เจอนายหน้า มาดามสายฝอ หลอก หมดเงินเป็นแสน

เตือนภัย! หญิงวัย 50 อยากมีสามีฝรั่ง เจอนายหน้า มาดามสายฝอ หลอก หมดเงินเป็นแสน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นางเอ (นามสมมติ) อายุ 50 ปี เดินทางเข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.ณัฏฐ์พัฒน์ พึ่งจาบ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี ว่าถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินกว่า 30,000 บาท โดยอ้างว่าจะช่วยหาชาวต่างชาติหรือ “สามีฝรั่ง” ให้
นางเอ เล่าว่า ตนอยากมีสามีชาวต่างชาติ จึงค้นหาข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ก และได้รู้จักกับหญิงคนหนึ่งใช้ชื่อว่า มาดามสายฝอ หญิงคนนี้อ้างว่าชื่อแอน บอกว่าสามารถจัดหาสามีฝรั่งให้สาวไทยได้ ตนพูดคุยกันอยู่ระยะหนึ่งก่อนนัดมาพบกันที่บ้านตนเมื่อวันก่อน
ซึ่งหญิงรายดังกล่าวแจ้งว่า ค่าดำเนินการหาสามีฝรั่งมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 70,000 บาท แต่จะช่วยออกให้ก่อนบางส่วน โดยให้จ่ายค่ามัดจำ 30,000 บาท พร้อมตกลงว่าจะพาชาวอังกฤษมาดูตัวอีกวัน อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลานัดกลับไม่สามารถติดต่อได้ ทั้งโทรศัพท์และเฟซบุ๊กถูกบล็อกหมด
นางเอ ยังเล่าว่า ส่วนที่นำเรื่องมาเปิดเผยกับสื่อ เพราะอยากเตือนสาว ๆ ที่อยากมีสามีชาวต่างชาติ อย่าเชื่อใครง่าย ตนอยากได้สามีต่างชาติ เพราะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ตอนนี้เข็ด ไม่อยากได้ฝรั่งแล้ว เงิน 30,000 กว่าจะหามาได้ลำบากมาก อยากให้ตำรวจช่วยติดตามหญิงที่ชื่อแอน ซึ่งอ้างว่าเป็นชาว อ.ศรีธาตุ และหากแอนเห็นข่าวนี้ ถ้านำเงินมาคืนจะไม่ติดใจเอาความ แต่หากไม่คืนจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีนี้ไม่ใช่ครั้งแรก โดยเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา มีมิจฉาชีพคล้ายกันไปหลอก น.ส.บี (นามสมมติ) ชาวบ้าน อ.หนองหาน ว่าจะหาสามีชาวต่างชาติให้ โดยได้ไปกู้เงินกว่า 1 แสนบาท จ่ายให้ไป ก่อนที่จะถูกบล็อกทุกช่องทางติดต่อ เสียทั้งเงินและสามีชาวต่างชาติก็ไม่ได้
ที่มา ข่าวสด