ไม่เข็ด! ตร.รวบแก๊งเด็กแว้นซิ่งจยย.ป่วยชาวบ้าน พบศาลเคยพิพากษาให้จำคุกพร้อมผู้ปกครอง

ไม่เข็ด! ตร.วังสะพุง รวบแก๊งเด็กแว้นซิ่งจยย.ป่วยชาวบ้าน พบศาลเคยพิพากษาให้จำคุกพร้อมผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่สถานีตำรวจภูธรวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย พล.ต.ต.วีระเดช เลขะวรกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย พ.ต.อ.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม ปลัดจังหวัดเลย นายยศวัฒน์ พัชระศักดิ์สกุล นายอำเภอวังสะพุง พ.ต.อ.นพดล เปลี่ยนรูป ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังสะพุง รวมทั้งผู้ปกครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว การจับกุมเด็กแว้นพยายามแข่งรถในทางหลวง และมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เพื่อก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยจับกุมผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็นผู้ใหญ่ 6 คน และเยาวชน 19 คน
จากเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 เวลาประมาณ 01.30 น. จังหวัดเลยร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเลย เปิดปฏิบัติการจับกุมกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกัน เพื่อจะแข่งรถในทางหลวง บริเวณหน้าร้านแห่งหนึ่ง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพบกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกว่า 30 คัน ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จึงเข้าทำการจับกุม และตรวจยึดของกลางรวม 4 คัน ได้แก่ 1. รถยนต์อีซูซุ ดีแม็ก สีบรอนซ์ทอง ทะเบียน บฉ 7674 เลย 2. รถจักรยานยนต์ฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอ ทะเบียน ขกม 840 เลย 3. รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ ไอ และ 4. รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
จากการสอบพบว่ามีกลุ่มผู้กระทำผิดแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มปวนพุ อำเภอหนองหิน เยาวชน 8 คน กลุ่มบ้านห้วย อำเภอภูหลวง ผู้ใหญ่ 2 คน เยาวชน 7 คน กลุ่มปากปวน อำเภอวังสะพุง ผู้ใหญ่ 4 คน เยาวชน 4 คน รวมผู้กระทำผิดทั้งหมด 25 คน เป็นผู้ใหญ่ 6 คน และเยาวชน 19 คน โดยทั้งหมดนัดกันเพื่อจะมาแข่งความเร็วบนทางหลวง
ทั้งนี้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กล่าวแถลงข่าวฝากถึงผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนว่า จังหวัดเลยให้ความสำคัญ กับความปลอดภัยของประชาชน การแข่งรถในทางไม่เพียงผิดกฎหมาย แต่ยังอาจนำไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ขอให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลบุตรหลาน ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ เพื่อให้จังหวัดเลยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและสงบเรียบร้อย
จากกรณีดังกล่าวศาลจังหวัดเลย เคยได้มีคำพิพากษาลงโทษ เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา จำคุกคนเด็กแว้นละ 2 เดือน ปรับคนละ 20,000 บาท รวมถึงผู้ปกครองของเยาวชน ศาลพิพากษาให้จำคุก 1 เดือน ปรับ 3,000 โทษจำคุก 1 เดือน แต่ให้รอลงอาญา 2 ปี พร้อมกับริบรถจักรยานยนต์ของกลางเข้าหลวง